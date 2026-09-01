Balıkçılar avlanmaya başladı. "20 yıldır ilk kez görüyorum"
01.09.2026 08:34
Av sezonu 1 Eylül itibarıyla başladı. Balıkçı Orhan Korkmaz, "Palamut zaten bu sene, son 20 yılın ilki; böyle bir bolluk var yani. Palamut bol." dedi.
İstanbul'da av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçılar, “Vira Bismillah” diyerek tekneleriyle denize açıldı.
İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, "Seferleriniz bereketli ve bol olsun; ağlarınız dolu olsun inşallah. Siz ne kadar çok balık tutarsanız, bizler de sofralarımızda o balıkları inşallah daha ucuza yiyeceğiz. Yani sofralarımızın en önemli besin kaynaklarından biri olan bu nimetten bizleri mahrum bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Balıkçılık sezonumuzun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.
Balıkçı Ata Akbulut, “Teknemizle, ağlarımızla veya işçilerimizle ilgili olumsuz bir durumla karşılaşmadık. Nasibimizde biraz istavrit vardı. Güzel ve hoş balık, biz seviyoruz. Şu an palamut avcılığı yapmıyoruz, sezona istavritle başladık. Nasip olursa yarın halkımıza istavrit yedirmek için mücadele ediyoruz.” dedi.
Akbulut, deniz suyu sıcaklığının normal şartlara göre biraz daha yüksek olduğunu belirterek “Balık şu an sürüler halinde dağınık geziyor. Su sıcaklığı 2-3 derece soğuduğu zaman balıklar bir araya toplanıyor. Bir araya toplandıklarında da tutulan balık miktarı ister istemez artıyor. Geçen sene hamsi çok boldu ancak bu sene hamsinin bu kadar bol olmasını beklemiyoruz. Çünkü palamudun belirtilerini bu yıl çok önceden gördük.” dedi.
“Nitekim Ayın 15'inde 'uzatmacı' ya da 'volici' dediğimiz küçük balıkçı tekneleri denize çıktığında balığın olduğunu tasdiklediler.” ifadesini kullanan Akbulut, bu yıl palamut ve hamsinin geçen seneye göre daha fazla olacağını bildirdi.
Akbulut, havalar soğuduktan sonra istavrit avcılığının da hız kazanacağını vurguladı.
Balıkçı Ünal Karadeniz, “Ne diyelim, nasip işi... Çıktık bu sene de. 'Bolluk var, palamut var' dediler, nasibimizi arıyoruz. Ağlarımızı attık, ilk molada biraz balık aldık. Şimdi bir av daha attık, bakalım nasibimize ne gelecek. Sezona istavritle başladık. Bu sene çinekop ile palamudun bol olacağını söylüyorlar. İnşallah çinekop bol olursa bizim için daha iyi olur. Allah herkese kolaylık versin, milletimiz de bu sene bol bol balık yesin.” diye konuştu.
Denize açılan balıkçılar, gece boyu avladıkları balıkları Gürpınar Balık Hali'ne getirdi. Sezonun ilk balıklarını alarak müşterilerine satmak isteyen balıkçı esnafı ise halde yoğunluk oluşturdu.
"20 YILIN İLKİ"
Hale gelen balıkçılar, avladıkları balıkları mezat usulüyle satışa sundu. Balıkçı Orhan Korkmaz, "Bugün 'Vira Bismillah' diyerek başladık. Bol, bereketli balık bekliyoruz bu sene. Her şey var. Palamut zaten bu sene, son 20 yılın ilki; böyle bir bolluk var yani. Palamut bol. Şu an hamsi az ama önümüzdeki günlerde onun da bol olmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.