Balıkçılar avlanmaya başladı. "20 yıldır ilk kez görüyorum"

Balıkçı Ata Akbulut, “Teknemizle, ağlarımızla veya işçilerimizle ilgili olumsuz bir durumla karşılaşmadık. Nasibimizde biraz istavrit vardı. Güzel ve hoş balık, biz seviyoruz. Şu an palamut avcılığı yapmıyoruz, sezona istavritle başladık. Nasip olursa yarın halkımıza istavrit yedirmek için mücadele ediyoruz.” dedi.

Akbulut, deniz suyu sıcaklığının normal şartlara göre biraz daha yüksek olduğunu belirterek “Balık şu an sürüler halinde dağınık geziyor. Su sıcaklığı 2-3 derece soğuduğu zaman balıklar bir araya toplanıyor. Bir araya toplandıklarında da tutulan balık miktarı ister istemez artıyor. Geçen sene hamsi çok boldu ancak bu sene hamsinin bu kadar bol olmasını beklemiyoruz. Çünkü palamudun belirtilerini bu yıl çok önceden gördük.” dedi.

“Nitekim Ayın 15'inde 'uzatmacı' ya da 'volici' dediğimiz küçük balıkçı tekneleri denize çıktığında balığın olduğunu tasdiklediler.” ifadesini kullanan Akbulut, bu yıl palamut ve hamsinin geçen seneye göre daha fazla olacağını bildirdi.

Akbulut, havalar soğuduktan sonra istavrit avcılığının da hız kazanacağını vurguladı.