Balıkesir Sındırgı'da orman yangını kontrol altında
19.08.2026 14:55
Son Güncelleme: 20.08.2026 10:21
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde süt kamyonunda başlayıp ormana sıçrayan yangın 20. saatte kontrol altına alındı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Düvertepe Mahallesi yakınlarındaki Sındırgı-Simav kara yolunda, dün saat 13.30 sıralarında bir kamyonda yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen kamyondaki yangın, yol kenarındaki ormana sıçradı.
Gece boyunca karadan yapılan müdahaleler ederken sabahın ilk ışıkları ile havadan müdahale tekrar başladı.
Orman Genel Müdürlüğü, yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Söndürme operasyonunda havadan 7 uçak ve 8 helikopter olmak üzere toplam 15 hava aracı görev alırken karadan ise 31 arazöz, 3 itfaiye aracı, 16 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 21 hizmet aracı, 4 dozer, 2 ambulans ve 295 personel ile alevlere karşı etkin bir çalışma yürüttü.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Sındırgı Belediyesi ekipleri de çalışmalara destek verirken çevre illerden gelen takviye de yangına karadan müdahale etti.
ÖNLEMLER ALINDI
Yangınla mücadele sürerken bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Yerleşim yerlerine yakın noktalarda tedbir amaçlı güvenlik koridoru oluşturuldu.
Vatandaşlara Sındırgı-Simav yolunun kullanılmaması yönünde anonslarla uyarıda bulunuldu.