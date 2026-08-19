Balıkesir Sındırgı'da orman yangını kontrol altında

Söndürme operasyonunda havadan 7 uçak ve 8 helikopter olmak üzere toplam 15 hava aracı görev alırken karadan ise 31 arazöz, 3 itfaiye aracı, 16 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 21 hizmet aracı, 4 dozer, 2 ambulans ve 295 personel ile alevlere karşı etkin bir çalışma yürüttü.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Sındırgı Belediyesi ekipleri de çalışmalara destek verirken çevre illerden gelen takviye de yangına karadan müdahale etti.