Balıkesir ve Kütahya'da üç noktada orman yangını: Alevlerle mücadele sürüyor
05.07.2026 15:43
Balıkesir'in Kepsut ve Altıeylül ilçeleri ile Kütahya'nın Şaphane ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor.
Yaz mevsiminin gelmesi ve sıcak havanın etkisi olmasıyla birlikte bazı şehirlerde orman yangını çıktı.
Balıkesir'in Kepsut ve Altıeylül ilçeleri ile Kütahya'nın Şaphane ilçesinde orman yangını çıktı.
BALIKESİR KEPSUT'TA ORMAN YANGINI
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
Kırsal Karaağaç Mahallesi'ne yakın bölgedeki arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın, daha sonra ormana sıçradı.
İhbarlar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
BALIKESİR ALTIEYLÜL'DE DE YANGIN VAR
Balıkesir'de ikinci yangın haberi Altıeylül ilçesinden geldi.
Bereketli Mahallesi'ndeki arazide başlayan ve kısa sürede rüzgarında etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın ile mücadele sürüyor.
Geniş bir arazide yoğun duman altında devam eden yangını söndürmek amacıyla helikopterler sortiler halinde yanan alana su bırakıyor.
KÜTAHYA'DA ORMAN YANGINI
Bir diğer orman yangını haberi ise Kütahya'dan geldi.
Şaphane ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın ormana sıçradı.
Ekipler alevlere müdahale ederken Orman Genel Müdürlüğü bu yangında alevlerin enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı.