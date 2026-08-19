Balıkesir'de orman yangını. Kamyonda başladı ormana sıçradı

Söndürme operasyonunda havadan 7 uçak ve 8 helikopter olmak üzere toplam 15 hava aracı görev alırken karadan ise 31 arazöz, 3 itfaiye aracı, 16 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 21 hizmet aracı, 4 dozer, 2 ambulans ve 295 personel ile alevlere karşı etkin bir çalışma yürütülüyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma mücadelesi aralıksız sürerken Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Sındırgı Belediyesi ekipleri de çalışmalara destek veriyor. Çevre illerden gelen takviye de yangına karadan müdahale etti.

Sabahın ilk ışıkları ile yangına hava gücü de müdahale etmeye başladı.

Yangın 20'nci saatine ulaşırken ekiplerin yoğun çalışması ile alevlerin enerjisinin düştüğü öğrenildi.