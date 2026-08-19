Balıkesir'de orman yangını. Kamyonda başladı ormana sıçradı
19.08.2026 14:55
Son Güncelleme: 20.08.2026 09:50
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde süt kamyonunda başlayan yangın, ormana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın 20. saati geride bırakırken alevler Kütahya'nın Simav ilçesi yönünde ilerliyor.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Düvertepe Mahallesi yakınlarındaki Sındırgı-Simav kara yolunda, dün saat 13.30 sıralarında bir kamyonda yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen kamyondaki yangın, yol kenarındaki ormana sıçradı.
Gece boyunca karadan yapılan müdahaleler ederken sabahın ilk ışıkları ile havadan müdahale tekrar başladı.
Söndürme operasyonunda havadan 7 uçak ve 8 helikopter olmak üzere toplam 15 hava aracı görev alırken karadan ise 31 arazöz, 3 itfaiye aracı, 16 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 21 hizmet aracı, 4 dozer, 2 ambulans ve 295 personel ile alevlere karşı etkin bir çalışma yürütülüyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma mücadelesi aralıksız sürerken Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Sındırgı Belediyesi ekipleri de çalışmalara destek veriyor. Çevre illerden gelen takviye de yangına karadan müdahale etti.
Sabahın ilk ışıkları ile yangına hava gücü de müdahale etmeye başladı.
Yangın 20'nci saatine ulaşırken ekiplerin yoğun çalışması ile alevlerin enerjisinin düştüğü öğrenildi.
ÖNLEMLER ALINDI
Yangınla mücadele sürerken bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Yerleşim yerlerine yakın noktalarda tedbir amaçlı güvenlik koridoru oluşturuldu.
Vatandaşlara Sındırgı-Simav yolunun kullanılmaması yönünde anonslarla uyarıda bulunuldu.
VALİLİK'TEN AÇIKLAMA
Balıkesir Valiliği tarafından yangına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Sındırgı ilçemiz Düvertepe Mahallemizde saat 13.00 sularında kara yolunda araç yangınından başlayıp ormanlık alana sirayet eden yangına; 7 uçak, 8 helikopter, 31 arazöz, 3 itfaiye aracı, 16 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 21 hizmet aracı, 4 dozer, 2 ambulans ve 295 personel ile müdahale edilmektedir" denildi.