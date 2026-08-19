Balıkesir'de orman yangını. Kamyonda başlayan yangın ormana sıçradı

Balıkesir Valiliği tarafından yangına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Sındırgı ilçemiz Düvertepe Mahallemizde saat 13.00 sularında kara yolunda araç yangınından başlayıp ormanlık alana sirayet eden yangına; 7 uçak, 8 helikopter, 31 arazöz, 3 itfaiye aracı, 16 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 21 hizmet aracı, 4 dozer, 2 ambulans ve 295 personel ile müdahale edilmektedir" denildi.