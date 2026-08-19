Balıkesir'de orman yangını. Kamyonda başlayan yangın ormana sıçradı
19.08.2026 14:55
Son Güncelleme: 20.08.2026 01:21
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde süt kamyonunda başlayan yangın ormana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Kütahya'nın Simav ilçesi yönünde ilerledi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Düvertepe Mahallesi yakınlarındaki Sındırgı-Simav kara yolunda, dün saat 13.30 sıralarında bir kamyonda yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen kamyondaki yangın, yol kenarındaki ormana sıçradı.
Yangına havadan 7 uçak ve 8 helikopter, karadan ise 31 arazöz, 3 itfaiye aracı, 16 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 4 dozer ve 295 personelle müdahale ediliyor.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Sındırgı Belediyesi ekipleri de çalışmalara destek veriyor.
Yangınla mücadele sürerken bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Yerleşim yerlerine yakın noktalarda tedbir amaçlı güvenlik koridoru oluşturuldu.
Vatandaşlara Sındırgı-Simav yolunun kullanılmaması yönünde anonslarla uyarıda bulunuldu.
VALİLİK'TEN AÇIKLAMA
Balıkesir Valiliği tarafından yangına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Sındırgı ilçemiz Düvertepe Mahallemizde saat 13.00 sularında kara yolunda araç yangınından başlayıp ormanlık alana sirayet eden yangına; 7 uçak, 8 helikopter, 31 arazöz, 3 itfaiye aracı, 16 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 21 hizmet aracı, 4 dozer, 2 ambulans ve 295 personel ile müdahale edilmektedir" denildi.