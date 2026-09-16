Balkanlardan geldi, 4 gün sürecek. İstanbul bugün yağışlı ve çok serin
16.09.2026 04:11
Balkanlardan gelen serin ve yağışlı hava yurt genelinde etkili olacak. 4 gün sürecek yağışlarla birlikte sıcaklık hissedilir derecede düştü.
Bugün ülkenin geniş bir bölümünde yağışlı hava etkili olacak. İstanbul'da da yağmurlu ve çok serin bir gün olacak. Yağmur aralıklı olarak gün boyu sürecek, sıcaklık ise 22 dereceye kadar düşecek.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, (Tokat dışında) Karadeniz ile Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzeydoğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL'DA KUVVETLİ YAĞIŞ
İstanbul'da da bu hafta sonbahar havası etkili olacak. Hafta sonu 30 derecelere çıkan sıcaklık 22 dereceye kadar düşecek.
Marmara'da Balıkesir, Yalova, Sakarya boyunca hava yağmurlu, Edirne 24, Sakarya 21 derece. Yağış Perşembe de hafif olarak sürecek.
Ankara'da bu akşam ve perşembe yağış şiddetli olacak. Ankara 26, Bursa yağmurlu 23 derece. İzmir'de de bazı ilçelerde sağanak geçişi beklenirken, Antalya'da yağmur Çarşamba gecesi ve Perşembe gök gürültülü ve şiddetli, İzmir 27, Antalya 31 derece olacak.
İstanbul ve yurdun büyük bölümünde yağışlı hava Cuma gününe kadar etkili olacak.