Balkanlardan geliyor, gökyüzünü kara bulutlar kaplayacak. İstanbul'da bu günlere dikkat

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Ege'de az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Akdeniz parçalı ve çok bulutlu, Toroslar mevkii ile Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu; parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.