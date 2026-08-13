Balkanlardan geliyor, gökyüzünü kara bulutlar kaplayacak. İstanbul'da bu günlere dikkat
13.08.2026 10:32
İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzey kesimleri Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkisi altına girecek. Birçok bölge için de fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısı var.
Megakentte bunaltan sıcaklar yerini serin ve yağışlı havaya bırakacak.
İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi AKOM, Balkanlar üzerinden gelen serin havanın yeni hafta başına kadar etkili olacağına yönelik tahminde bulundu.
Sıcaklıklarınsa yarından itibaren 25-28 derece aralığına gerilemesi, hafta sonu da kısa süreli ve yerel yağış geçişlerinin görülmesi bekleniyor.
AKOM'dan paylaşılan 6 günlük hava durumu tahminiyse şu şekilde:
Yarın, hava parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık 28 derece.
HAFTA SONUNA DİKKAT!
Hafta sonu ise yerel yağmurlar bekleniyor. Sıcaklık 27 derece.
17 Ağustos Pazartesi, günü ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sıcaklık 29 derece.
SALI GÜNÜ SICAKLIK YENİDEN ARTIYOR
18 Ağustos Salı, hava açık sıcaklık 31 derece.
19 Ağustos Çarşamba, hava açık, sıcaklık 33 derece.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey kesimleri ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Osmaniye, Kırıkkale, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Yozgat ve Çankırı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT
Yağışların, Sinop, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarınsa yurdun kuzey kesimlerinde azalması, diğer yerlerde de değişmeyeceği tahmin ediliyor.
FIRTINA UYARISI
Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege'de kuvvetli ve yer yer fırtına (60-80 km/saat) etkili olacak.
BÖLGE BÖLGE SON DURUM
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Ege'de az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Akdeniz parçalı ve çok bulutlu, Toroslar mevkii ile Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İç Anadolu; parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Batı Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Orta ve Doğu Karadeniz'de de parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanaklar görülecek. Yağışların, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu Anadolu'da parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
Güneydoğu'da da hava az bulutlu ve açık.