Balkanlardan serin ve yağışlı hava geldi | Bu illerde yaşayanlar dikkat, fırtına uçuracak
04.09.2026 08:33
Yurt genelinde Balkanlar üzerinden gelen yeni serin ve yağışlı sistem etkili olacak. Kuzey ve iç bölgelerde ise yerel gök gürültülü sağanaklar görülecek.
Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgasının ardından yurt genelinde sıcaklıklar yine mevsim normallerinin üzerinde seyrediyordu.
Yaz aylarının resmi olarak sona ermesinin ardından eylül ayında görülen yüksek sıcaklıklar vatandaşları bunaltmaya devam etti.
Ancak sevindiren haber Balkanlardan geldi. Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı sistem birçok ilde etkili olacak.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bugün yurdun Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı sistemin etkisi altına girdiğini bildirdi.
Çelik, sistemin kuvvetli olmadığını, kuzey ve iç bölgelerde yerel gök gürültülü sağanaklardan sonra etkisini kaybedeceğini söyledi.
BU BÖLGELERDE YAŞAYANLAR DİKKAT
Trakya'nın batısında bugün sağanakların görüleceğine dikkati çeken Çelik, "Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege ve Göller Yöresi'nde de yine özellikle öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak geçişleri var. Bu yağışlar yerel olmak üzere yine etkili olabilir. Buna karşı dikkatli olmak gerekiyor." dedi.
Çelik, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde ise yarın gök gürültülü yağış beklendiğini ifade etti.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Çelik, hafta sonu beklenen hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Cumartesi günü İç Ege ve Göller Yöresi'nde kısa süreli yağış geçişlerinin olacağını kaydeden Çelik, "Hem cumartesi hem de pazar günü Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Onun dışında ülkenin büyük kesimi, hafta sonu yağışsız ve az bulutlu hava yaşayacak." diye konuştu.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU
Bugün,i İstanbul'da parçalı bulutlu havanın bekleniyor.
Megakentte hava, hafta sonu boyunca az bulutlu ve açık olacak.
Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde bugün kısa süreli gök gürültülü sağanaklar görülecek. Merkezde ise bugün için hava parçalı bulutlu olacak.
Hafta sonunda ise Ankara il genelinde az bulutlu bir hava bekleniyor.
İzmir'de ise 3 gün boyunca hava az bulutlu olacak.
İstanbul'da en yüksek sıcaklık 30, Ankara'da 32, İzmir'de ise 35 derece civarında seyredecek.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Meteoroloji ise rüzgara karşı vatandaşları uyardı.
Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.