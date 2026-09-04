Balkanlardan serin ve yağışlı hava geldi | Bu illerde yaşayanlar dikkat, fırtına uçuracak

Trakya'nın batısında bugün sağanakların görüleceğine dikkati çeken Çelik, "Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege ve Göller Yöresi'nde de yine özellikle öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak geçişleri var. Bu yağışlar yerel olmak üzere yine etkili olabilir. Buna karşı dikkatli olmak gerekiyor." dedi.

Çelik, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde ise yarın gök gürültülü yağış beklendiğini ifade etti.