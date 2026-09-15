Balkanlardan serin ve yağışlı hava geldi. Meteoroloji 4 gün için alarm verdi
15.09.2026 08:18
Balkanlardan gelen serin ve yağışlı havayla birlikte sıcaklıklar hissedilir şekilde düştü. Yurt genelinde 4 gün boyunca şiddetli gök gürültülü yağışlar etkili olacak.
Yurt genelinde sonbahar etkisini göstermeye başladı.
Sıcaklıklar 8 derece birden kadar düşerken 17 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
İstanbul'da hava sıcaklığı bugün 25, Ankara'da 25, İzmir'de ise 31 derece olacak.
En yüksek sıcaklık ise Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da 35 derece olması bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Manisa, Adana, Mersin, Osmaniye, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, İstanbul’un kuzey, Konya'nın ve Kütahya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.
6 DERECEYE KADAR AZALACAK
Hava sıcaklığının ise Doğu Karadeniz'de 6 dereceye kadar azalacağı tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Eylül ayının ilk iki haftasında megakentte yazdan kalma hava yaşanıyor.
Sıcaklıklarda büyük bir değişim gözlenmezken bu haftadan itibaren İstanbul'da da sonbahar yüzünü gösterdi. Hafta sonu 30 derecelerde seyreden hava sıcaklığı bugün 25 derece olacak.
Yarın ise megakentte gök gürültülü kuvvetli sağanak bekleniyor.
YARINA DİKKAT!
İstanbul dahil yurdun birçok şehrinde de Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava etkili olacak.
Yarın birçok ilde sıcaklıklar düşecek ve neredeyse bütün kentlerde gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek.