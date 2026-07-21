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Balkanlardan soğuk hava geliyor. Sıcaklık 7-8 derece düşebilir

21.07.2026 05:36

NTV - Haber Merkezi

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İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi AKOM hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına inebileceği tahmininde bulundu. Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın dört gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Balkanlardan soğuk hava geliyor. Sıcaklık 7-8 derece düşebilir
Anadolu Ajansı

İstanbul'da sıcak hava yerini yağışa bırakacak. Başkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın yarından itibaren dört gün boyunca etkili olacağı tahmin ediliyor. 

AKOM'DAN AÇIKLAMA 1
Anadolu Ajansı

AKOM'DAN AÇIKLAMA

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde yarın itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havaların etkili olacağı ifade edildi.

Balkanlardan soğuk hava geliyor. Sıcaklık 7-8 derece düşebilir 2
Anadolu Ajansı

Hava sıcaklıklarının 7-8 derece azalarak mevsim normalleri altına inebileceğinin belirtildiği açıklamada gök gürültülü sağanak yağışların yaşanabileceği belirtildi. 

Balkanlardan soğuk hava geliyor. Sıcaklık 7-8 derece düşebilir 3
Anadolu Ajansı

Meteorolojinin son raporuna göre Perşembe günü kuvvetli yağışların etkisi artacak. Balkanlardan gelen hava dalgasının Cumartesi günü ise etkisini sağanak yağmur şeklinde gösterebileceği açıklandı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 4
Anadolu Ajansı

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün İstanbul'da hava sıcaklığı 32 derece olacak. Bursa 34, İzmir ve Antalya 38, Ankara ise 34 derece olacak. 

Balkanlardan soğuk hava geliyor. Sıcaklık 7-8 derece düşebilir 5
Anadolu Ajansı