Balkanlardan soğuk hava geliyor. Sıcaklık 7-8 derece düşebilir
21.07.2026 05:36
İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi AKOM hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına inebileceği tahmininde bulundu. Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın dört gün boyunca etkili olması bekleniyor.
İstanbul'da sıcak hava yerini yağışa bırakacak. Başkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın yarından itibaren dört gün boyunca etkili olacağı tahmin ediliyor.
AKOM'DAN AÇIKLAMA
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde yarın itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havaların etkili olacağı ifade edildi.
Hava sıcaklıklarının 7-8 derece azalarak mevsim normalleri altına inebileceğinin belirtildiği açıklamada gök gürültülü sağanak yağışların yaşanabileceği belirtildi.
Meteorolojinin son raporuna göre Perşembe günü kuvvetli yağışların etkisi artacak. Balkanlardan gelen hava dalgasının Cumartesi günü ise etkisini sağanak yağmur şeklinde gösterebileceği açıklandı.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün İstanbul'da hava sıcaklığı 32 derece olacak. Bursa 34, İzmir ve Antalya 38, Ankara ise 34 derece olacak.