Balkanlardan yola çıktı, bu gece İstanbul'a ulaşacak: Hava öğlen 29, gece 20 derece!
12.06.2026 13:01
Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava, bugün yurda giriş yapıyor. Yağmur yarın İstanbul'a ulaşacak ve hava serinleyecek.
Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor.
Balkanlar üzerinden gelen sistem yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak.
Yağışlı hava sisteminin bugün Trakya'ya ulaşması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Trakya kesiminde görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların, bugün öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın iç ve güney kesimlerinde (Şarköy, Muratlı, Malkara ve Hayrabolu) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.
SU BASKINLARINA DİKKAT
Genel olarak akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların Edirne'nin güneyinde (Keşan, Enez ve İpsala) cumartesi öğle saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği bildirildi.
Yetkililer, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
İSTANBUL ÖĞLEN 29, GECE 20 DERECE
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yağmur yarın İstanbul'a ulaşacak.
Öğle saatlerinde 29 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığı akşama doğru kademe kademe düşecek.
YAĞMUR GECE BAŞLAYACAK
Gece yarısından sonra yağmurun da etkisiyle İstanbul'da sıcaklık 20 dereceye kadar gerileyecek.
İstanbul'da yarın gün boyu yağmurun etkili olması bekleniyor.
Kentte yarın beklenen en yüksek hava sıcaklığının 24 derece olması ön görülüyor.