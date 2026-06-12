Balkanlardan yola çıktı, bu gece İstanbul'a ulaşacak: Hava öğlen 29, gece 20 derece!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Trakya kesiminde görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların, bugün öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın iç ve güney kesimlerinde (Şarköy, Muratlı, Malkara ve Hayrabolu) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.