Balkanlardan yola çıktı, İstanbul'a geliyor: Ani hava değişimine dikkat
11.06.2026 08:40
Son Güncelleme: 11.06.2026 08:40
İstanbul'da hava sıcaklığı hafta boyunca 25-30 derecelerde seyrederken hafta sonu sıcaklıklarda yağışların etkisiyle sert bir düşüş yaşanacak.
Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek.
Meteorolojik verilere göre, hafta sonu ülke genelinde hava soğuyacak ve sağanak yağış etkili olacak.
HAVA SICAKLIĞI ANİDEN DÜŞECEK
Yaz mevsiminin gelmesiyle İstanbul'da hava sıcaklığı 32 dereceye kadar çıktı. Ancak hafta sonu sıcaklıkların 7 derece düşmesi bekleniyor.
Sadece İstanbul değil, ülke genelinde havanın soğuyacağı tahmin ediliyor.
ANİ HAVA DEĞİŞİMİNE DİKKAT
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, İstanbul'da bugünlerde hava sıcaklığının 28-29 derece olduğunu belirterek, "Cumartesi günü 21-22 dereceye inecek. Özellikle pazar günü ülkenin büyük bir bölümünde serinlik hissedilecek." dedi.
Serinleyen hava sağanak yağışı da beraberinde getirecek.
BALKANLARDAN YURDA GİRİŞ YAPACAK
"Bugünlerde İngiltere-Almanya soğumaya başladı. O soğuk hava yarın Polonya ve Balkanlara ulaşacak." diyen Çalışkan, "Hafta sonu bize gelecek. Sıcaklıklarda 4-6 derece düşüş görülecek." ifadelerini kullandı.
İstanbul'da cumartesi günü havanın soğuyacağını belirten Çalışkan, "Hava soğurken yağmur da olacak." dedi. Sağanak yağışın pazar sabah saatlerinde de etkili olacağını belirten Çalışkan, yağmurun öğle saatlerine doğru kesileceğini ve havanın açacağını söyledi.
ANKARA'DA DA YAĞMUR VAR
Çalışkan, cumartesi günü Ankara başta olmak üzere İç Anadolu geneli ile Isparta ve Muğla çevrelerinde de gök gürültülü sağanak beklendiğini ifade etti.
Hava sıcaklıklarının yeni haftanın başında yeniden yükselmesi bekleniyor.