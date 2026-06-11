Balkanlardan yola çıktı, İstanbul'a geliyor: Ani hava değişimine dikkat

"Bugünlerde İngiltere-Almanya soğumaya başladı. O soğuk hava yarın Polonya ve Balkanlara ulaşacak." diyen Çalışkan, "Hafta sonu bize gelecek. Sıcaklıklarda 4-6 derece düşüş görülecek." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da cumartesi günü havanın soğuyacağını belirten Çalışkan, "Hava soğurken yağmur da olacak." dedi. Sağanak yağışın pazar sabah saatlerinde de etkili olacağını belirten Çalışkan, yağmurun öğle saatlerine doğru kesileceğini ve havanın açacağını söyledi.