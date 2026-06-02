Balkondan düşen Burçak komadan çıktı, "Eşim itti" dedi

Burçak Şişman'ın avukatı Batuhan Pınar, genç kadının belli bir süre komada kaldığını ancak komadan çıktıktan sonra hemen konuşamadığını dile getirdi.

Pınar, "Kendisi ifade vermeye başladıktan sonra bir şikayet oluşturuldu." diye konuştu.

Şişman'ın olaydan birkaç gün önce evden kaçtığını, komşusundan ve ailesinden yardım istediğini dile getiren Pınar, "Bu olayın failin iddia ettiği gibi bir intihar olmadığı yönünde açıkça belirtiler mevcut." değerlendirmesinde bulundu.

Davanın sürdüğünü belirten Pınar, "Artık sona gelindi. Failin cezalandırılması ümidiyle davayı yakından takit ediyoruz." dedi.