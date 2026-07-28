"Bana bakacak" deyip mirasını torununa bırakmıştı, davalık oldular. Yargıtay tapu devrini iptal etti
28.07.2026 10:01
Son Güncelleme: 28.07.2026 10:01
Anadolu'da miras paylaşımında yaygın bir uygulama olan ölünceye kadar bakma sözleşmelerine ilişkin Yargıtay'dan emsal nitelikte bir karar çıktı.
Yargıtay, ölünceye kadar bakma sözü karşılığı yapılan miras paylaşımlarıyla ilgili emsal nitelikte bir karar aldı.
Olayın geçmişi yaşı ilerleyen bir dedenin, eşi ölünce kendisine ölünceye kadar bakma karşılığında torununa arsa vermesine dayanıyor.
İHTİYAÇLARINI GİDERMEDİ, MANEVİ DESTEK VERMEDİ
Arsayı torununun üzerine yapan dede, aradan geçen sürede verilen sözlerin tutulmaması üzerine konuyu yargıya taşıdı.
Ölünceye kadar bakma sözleşmesine uymayan torun, iddiaya göre dedesinin günlük bakım ihtiyaçlarını karşılamadı; bayramlarda da ziyaretine gitmeyerek manevi destek yükümlülüğünü yerine getirmedi.
TAPU DEVRİNİN İPTALİNİ İSTEDİ
Sözleşmenin feshi ve tapu tescilinin iptali için mahkemenin kapısını çalan dede; 83 parselde kayıtlı taşınmazın bir kısım hissesini ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile davalıya devir ettiğini, davalı ve ailesinin kendisiyle ilgilenmediğini, bakmadığını, bayramlarda elini öpmeye dahi gelmediğini öne sürdü.
Hastalanıp hastanede yattığında davalının ziyaretine gelmediğini, hiç arayıp sormadığını ileri sürerek fazlaya ilişkin talep ve dava hakkı saklı kalmak kaydıyla ölünceye kadar bakma sözleşmesinin feshi ile dava konusu taşınmazda davalının adına kayıtlı olan payın iptali ile adına kayıt ve tesciline karar verilmesini talep etti.
DAVA SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?
Taraflar arasındaki ölünceye kadar bakma sözleşmesinin feshi ile tapu iptali ve tescil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda mahkeme davacıyı haklı buldu.
Karar istinafa taşınınca devreye giren Bölge Adliye Mahkemesi, kararı ortadan kaldırarak davanın kabulüne hükmetti.
Kararın temyiz edilmesiyle dosya Yargıtay 7. Hukuk Dairesi'nin önüne geldi. Daire, Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) kararını bozdu.
Dosyayı yeniden ele alan BAM, ilk kararında direndi. Kararın temyiz edilmesiyle devreye bu kez Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi.
GENEL KURUL "DEDE HAKLI" DEDİ
Emsal nitelikte bir karara imza atan Genel Kurul; dedeyi haklı buldu.
Oy birliği ile alınan kararda; bakım borçlusunun bakıp gözetme yükümlülüğü aksi kararlaştırılmadığı sürece, bakım alacaklısını ailesi içerisine alıp ikametgâh temini, besleme-giydirme, hastalığında tedavi, manevi yönden de her türlü yardım ve desteği sağlama gibi ödevleri kapsadığına dikkat çekildi.
Kararda şöyle denildi:
"- Bakım alacaklısının sözleşme anında özel bakıma muhtaç hâlde olması gerekmez. Ölünceye kadar bakım sözleşmelerinde bakıp gözetme borcunun kapsamı ne akdin başında ne de devamı sırasında belirli olmayıp bakım alacaklısının hayatı boyunca oluşacak şartları tayin eder.
- Davacı, bakım borçlusu olan davalı torununun kendisiyle ilgilenmediği, bayramlarda elini öpmeye dahi gelmediği iddiasıyla eldeki davayı açmıştır. Dinlenen tanık beyanlarına göre davacının beklediği manevi desteğin davalı tarafından sağlanmadığı anlaşılmaktadır.
- Hal böyle olunca tapu iptali ve tescil talebinin kabulüne karar verilmesi gerektiği, 6098 sayılı Kanun'un 617'nci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen şartların da oluşmadığı sonucuna varılmıştır."