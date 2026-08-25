"Bana şans getirmiyorsun" dedi, yancıyı dövdü. Kahvehane afişi olay oldu, artık ayrı masadalar

Ardından oyunu kazanan masadaki bir müşteri, ‘Bana şans getirmiyorsun dedi, yancıyı dövdü' afişini bastırarak kahvehaneye getirip astı. Bunun üstüne yazıyı gören vatandaşlar, oyun oynayan arkadaşlarını yancı olarak izlemek yerine farklı masada oturup izlemeye başladı.

Kahvehaneye asılan afiş büyük ilgi görürken bu durum ise en çok yancıları üzdü. Bir müşterinin taşının gelmediğini belirterek etrafındaki yancıyı kaldırdığını dile getiren kahvehane sahibi Erhan Çelik, karenin yanındaki yancıların faklı masada oturduğunu ifade etti.