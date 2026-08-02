Banka kartını arkadaşına verdi, hayatı karardı. Motokuryeye dolandırıcılıktan 22 yıl hapis

İstanbul’da motokuryelik yapan Bülent Karaçeper (20) iddiaya göre bloke olan hesabına havale yapılamadığını söyleyen komşusu ve arkadaşı Murat G.’ye önce IBAN numarasını ardından da parayı çekmesi için banka kartını ve şifresini verdi.

Ertesi gün kartını geri alan Karaçeper, kısa süre sonra ise kartının da içinde olduğu cüzdanını kaybetti.

Bir süre sonra kendisini arayan kişi, hesap numarasıyla dolandırıldığını iddia edince, cüzdanının çalındığını ve kimlik bilgilerinin başkaları tarafından kullanıldığını anlayıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Hukuki süreç devam ederken, ardı ardına gelen şikayetler üzerine Bülent Karaçeper, "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı. Hakkında açılan 55 ayrı dosya bulunan ve 6 dosyadan 22 yıl hapis cezası alan Karaçeper, yaklaşık 15 aydır cezaevinde tutuklu.