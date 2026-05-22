Bankalar pazartesi günü açık mı? 25 Mayıs'ta bankalar ve borsalar kapalı mı olacak?

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması kararı idari izin kapsamında alındı. İdari izin kararları yalnızca devlet memurlarını ve kamu kurumlarını bağlıyor, özel sektörü kapsamıyor. Bankalar özel sektör statüsünde değerlendirildiği için resmi tatiller dışındaki idari izin günlerinde ise çalışmaya devam ediyor.

Hem kamu bankaları (Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank) hem de özel bankalar 25 Mayıs Pazartesi günü tam gün açık olacak ve normal mesai saatlerinde hizmet verecek.

İşlemler: Gişe işlemleri, nakit çekme/yatırma, kredi başvuruları ve hesap açma gibi tüm işlemler kesintisiz olarak yürütülecek.