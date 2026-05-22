Bankalar pazartesi günü açık mı? 25 Mayıs'ta bankalar ve borsalar kapalı mı olacak?
22.05.2026 13:07
Kurban Bayramı tatilinin kamu çalışanları için 9 güne çıkarılmasının ardından, gözler bayram öncesinde bankalar ve borsanın çalışma saatlerine çevrildi. Bayram öncesi finansal işlemlerini tamamlamak, hisse senedi alım-satımı yapmak veya ödemelerini gerçekleştirmek isteyen milyonlarca vatandaş "25 Mayıs Pazartesi günü bankalar ve borsa açık mı?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte ayrıntılar.
25 MAYIS PAZARTESİ BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması kararı idari izin kapsamında alındı. İdari izin kararları yalnızca devlet memurlarını ve kamu kurumlarını bağlıyor, özel sektörü kapsamıyor. Bankalar özel sektör statüsünde değerlendirildiği için resmi tatiller dışındaki idari izin günlerinde ise çalışmaya devam ediyor.
Hem kamu bankaları (Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank) hem de özel bankalar 25 Mayıs Pazartesi günü tam gün açık olacak ve normal mesai saatlerinde hizmet verecek.
İşlemler: Gişe işlemleri, nakit çekme/yatırma, kredi başvuruları ve hesap açma gibi tüm işlemler kesintisiz olarak yürütülecek.
25 MAYIS PAZARTESİ GÜNÜ BORSA İSTANBUL (BİST) AÇIK MI?
Yatırımcıların en çok merak ettiği bir diğer kurum ise Borsa İstanbul oldu. Tıpkı bankalar gibi Borsa İstanbul da idari izin günlerinde kapanmıyor.
Buna göre; Borsa İstanbul 25 Mayıs Pazartesi günü tam gün açık olacak.
Yatırımcılar, hisse senedi alım ve satım işlemlerini standart seans saatleri 09.40 - 18.10 içerisinde olağan düzeninde gerçekleştirebilecek.