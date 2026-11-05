Baraj doluluk oranları 1 günde yüzde 5'i aştı. İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu?

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı ekim sonunda başlayan sağanak yağışların, kasım ayında da sürmesiyle birlikte tam gaz yükselmeye devam ediyor.



Son yağışların ardından İstanbul rahat bir nefes alırken, barajlardaki doluluk oranlarını da yukarı yönlü artış gösteriyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan 5 Kasım tarihli verilere göre, İstanbul'da dün 54,17 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bugün yüzde 5'ten fazla bir artışla 59,65 seviyesinde bulunuyor.

3-4 Kasım tarihlerinde meydana gelen yağışlarla birlikte barajlar 1 günde yüzde 5,48 artış gösterdi.