Baraj doluluk oranları 1 günde yüzde 5'i aştı. İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu?
05.11.2026 10:06
Baraj doluluk oranlarındaki son durum, Marmara Bölgesi'nde son 2 gündür yaşanan yoğun yağışların ardından merak ediliyor. İstanbul'da etkisini artıran sağanak yağışlar, barajlara olumlu yansıyor.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan güncel baraj doluluk oranlarıyla birlikte, İstanbul'a su sağlayan barajların son durumu yüzleri gülümsetti.
Ömerli, Darlık ve Alibey gibi su ihtiyacının karşılandığı önemli barajlar yüzde 70 sınırını aşarken, diğer barajlarda da artış sürüyor. İşte 5 Kasım 2026 tarihi itibarıyla İstanbul barajlarındaki son durum ve baraj bazlı su seviyeleri.
5 KASIM BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı ekim sonunda başlayan sağanak yağışların, kasım ayında da sürmesiyle birlikte tam gaz yükselmeye devam ediyor.
Son yağışların ardından İstanbul rahat bir nefes alırken, barajlardaki doluluk oranlarını da yukarı yönlü artış gösteriyor.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan 5 Kasım tarihli verilere göre, İstanbul'da dün 54,17 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bugün yüzde 5'ten fazla bir artışla 59,65 seviyesinde bulunuyor.
3-4 Kasım tarihlerinde meydana gelen yağışlarla birlikte barajlar 1 günde yüzde 5,48 artış gösterdi.
İLÇE İLÇE BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların 5 Kasım tarihli güncel doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli barajı 78,83
Darlık barajı 90,34
Elmalı barajı 67,98
Terkos barajı 40,49
Alibey barajı 72,12
Büyükçekmece barajı 33,03
Sazlıdere barajı 34,64
Istrancalar 59,77
Kazandere 4,32
Pabuçdere 3,08