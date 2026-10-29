Baraj doluluk oranları 1 yılda yüzde 30 yükseldi. İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu?
29.10.2026 11:37
Baraj doluluk oranlarındaki güncel son durum, Marmara Bölgesi genelinde son dönemde artan yoğun sağanak yağışların ardından merak ediliyor.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilerle birlikte İstanbul barajlarındaki son durum belli oldu. Geçtiğimiz yıl bu tarihte kritik seviyelerde bulunan İstanbul barajları, bu yıl bereketlendi. Yüzde 50'nin üzerine çıkan İstanbul barajları, su kaynakları açısından İstanbul'a rahat bir nefes aldırdı. Peki, İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu? Ömerli, Terkos, Darlık ve Elmalı barajlarında son durum ne? İşte 29 Ekim 2026 İSKİ güncel baraj verileri.
29 EKİM GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Baraj doluluk oranları gün gün güncellenmeye devam ediyor. Sağanak yağışların yaklaşık 2 haftadır sürmesiyle birlikte barajlarda artış sürüyor. İstanbul'da dün 53,71 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bugün 53,6 seviyesinde bulunuyor.
1 YILDA YÜZDE 30'LUK ARTIŞ
Geçtiğimiz yıl 29 Ekim'de yüzde 23,18 seviyelerinde seyreden İstanbul barajları, bu yıl artan yoğun yağışların süzülerek baraj göllerine ulaşmasıyla birlikte ortalama yüzde 53,6 seviyesine kadar yükseldi.
Böylelikle barajlar son 1 yılda toplam yüzde 30,42 yükselerek rekor bir artış gösterdi.
İLÇE İLÇE BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli barajı 79,31
Darlık barajı 91,98
Elmalı barajı 60,6
Terkos barajı 37,14
Alibey barajı 72,12
Büyükçekmece barajı 31,19
Sazlıdere barajı 32,83
Istrancalar 37,89
Kazandere 3,87
Pabuçdere 2,74