Baraj doluluk oranları 1 yılda yüzde 30 yükseldi. İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilerle birlikte İstanbul barajlarındaki son durum belli oldu. Geçtiğimiz yıl bu tarihte kritik seviyelerde bulunan İstanbul barajları, bu yıl bereketlendi. Yüzde 50'nin üzerine çıkan İstanbul barajları, su kaynakları açısından İstanbul'a rahat bir nefes aldırdı. Peki, İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu? Ömerli, Terkos, Darlık ve Elmalı barajlarında son durum ne? İşte 29 Ekim 2026 İSKİ güncel baraj verileri.