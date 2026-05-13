Baraj doluluk oranları 13 Mayıs: İstanbul barajlarında ne kadar, yüzde kaç su kaldı? İSKİ güncel baraj doluluk oranları
13.05.2026 11:42
Yaz mevsimi kapıya dayanırken, İstanbul su ihtiyacını karşılayan barajlardaki son durum milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Bahar yağışlarının barajlara etkisi ve buharlaşma riskiyle birlikte, İSKİ’nin paylaştığı veriler su yönetimi açısından kritik önem taşıyor. İşte 13 Mayıs tarihli İSKİ güncel baraj doluluk oranları.
İstanbul’un barajlarındaki genel doluluk oranı bugün itibarıyla güncellendi. Mayıs aylarında da devam eden yağışlar, barajların kritik seviyelere düşmesini engelledi ve barajlarda su doluluk oranları yaz ayları öncesinde artış gösterdi. Peki, baraj doluluk oranlarında son durum ne? İşte 13 Mayıs tarihli İSKİ güncel baraj doluluk oranları.
13 MAYIS BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen yıl bugünün tarihi olan 10 Mayıs 2025'te yüzde 79,41 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların daha düşük seviyelerde seyrediyor.
İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 71,89 seviyesine geriledi.
İLÇE İLÇE BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli barajı 95,9
Darlık barajı 91,87
Elmalı barajı 96,04
Terkos barajı 59,26
Alibey barajı 66,17
Büyükçekmece barajı 55,75
Sazlıdere barajı 45,11
Istrancalar 40,27
Kazandere 57,4
Pabuçdere 57,49