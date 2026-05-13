Baraj doluluk oranları 13 Mayıs: İstanbul barajlarında ne kadar, yüzde kaç su kaldı? İSKİ güncel baraj doluluk oranları

İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen yıl bugünün tarihi olan 10 Mayıs 2025'te yüzde 79,41 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların daha düşük seviyelerde seyrediyor.

İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 71,89 seviyesine geriledi.