Baraj doluluk oranları 14 Ekim 2026: İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu?

İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen yıl bugünün tarihi olan 14 Ekim 2025'te yüzde 25,17 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl artan yağışların ardından daha iyi durumda yer alıyor.

İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 38,06 seviyesine yükseldi.