Baraj doluluk oranları 14 Ekim 2026: İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu?
14.10.2026 10:55
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranlarına ilişkin en güncel verileri paylaştı.
İstanbul’da yaşayan vatandaşlar baraj doluluk oranlarındaki son durumu merak ediyor. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlarda doluluk oranları, beklenen sağanak yağışların bugün itibarıyla başlamasıyla birlikte sorgulanıyor.
Yaz aylarındaki yetersiz yağışlar nedeniyle kritik seviyelerdeki seyrini sürdüren baraj doluluk oranlarının güncel durumu araştırılıyor. İstanbul barajlarında doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç?
14 EKİM GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen yıl bugünün tarihi olan 14 Ekim 2025'te yüzde 25,17 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl artan yağışların ardından daha iyi durumda yer alıyor.
İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 38,06 seviyesine yükseldi.
İLÇE İLÇE BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli barajı 54,25
Darlık barajı 59,91
Elmalı barajı 77,79
Terkos barajı 30,57
Alibey barajı 34,44
Büyükçekmece barajı 26,04
Sazlıdere barajı 20,16
Istrancalar 43,73
Kazandere 7,71
Pabuçdere 2,93