Baraj doluluk oranları belli oldu 25 Mayıs: İstanbul barajları ne kadar dolu? İSKİ güncel baraj doluluk oranları
25.05.2026 12:49
Yaz mevsimine giriş yapmamıza kısa bir zaman kala, İstanbul su ihtiyacını karşılayan barajlardaki son durum milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. Bahar yağışlarının barajlara etkisi ve buharlaşma riskiyle birlikte, İSKİ’nin paylaştığı veriler su yönetimi açısından kritik önem taşıyor. İşte 25 Mayıs tarihli İSKİ güncel baraj doluluk oranları.
İstanbul’un barajlarındaki son durum bugün itibarıyla güncellendi. Nisan ve Mayıs aylarında da devam eden yağışlar, barajların kritik seviyelere düşmesini engelledi ve barajlarda su doluluk oranları yaz ayları öncesinde artış gösterdi. Peki, baraj doluluk oranlarında son durum ne? İşte 25 Mayıs tarihli İSKİ güncel baraj doluluk oranları.
25 MAYIS BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul'da geçen yıl bugünün tarihi olan 25 Mayıs 2025'te yüzde 77,52 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bu yıl azalan yağışların daha düşük seviyelerde seyrediyor.
İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 71,72 seviyesine geriledi.
İLÇE İLÇE BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli barajı 96,33
Darlık barajı 91,76
Elmalı barajı 95,94
Terkos barajı 59,61
Alibey barajı 65,79
Büyükçekmece barajı 55,84
Sazlıdere barajı 44,02
Istrancalar 33,9
Kazandere 57,94
Pabuçdere 56,09