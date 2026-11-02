Baraj doluluk oranları güncellendi. 2 Kasım 2026 İstanbul barajlarında son durum
02.11.2026 11:24
Baraj doluluk oranları gün gün güncellenmeye devam ediyor. İSKİ tarafından paylaşılan 2 Kasım tarihli baraj doluluk oranlarıyla birlikte, İstanbul'un su rezervlerindeki son durumu belli oldu.
İstanbul barajlarındaki son durum belli oldu.
Ekim ayının son haftalarında artan yoğun yağışlarla birlikte İstanbul barajlarındaki doluluk oranları istenilen seviyelere çıktı. Geçtiğimiz yıl kasım aylarında yüzde 30 seviyesine bile çıkamayan baraj doluluk oranları, bu yıl yüzde 50'yi aştı. Peki, İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu?
2 KASIM GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
2 Kasım tarihli baraj doluluk oranları İSKİ tarafından açıklandı. Son haftalarda meydana gelen yağışların ardından İstanbul barajları kasım ayında adeta nefes aldı.
İstanbul'da geçtiğimiz hafta 52,77 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, bugün 53,71 seviyesinde bulunuyor.
İLÇE İLÇE BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli barajı 78,67
Darlık barajı 91,21
Elmalı barajı 62,35
Terkos barajı 38,25
Alibey barajı 70,97
Büyükçekmece barajı 31,69
Sazlıdere barajı 33,39
Istrancalar 44,26
Kazandere 3,35
Pabuçdere 2,6