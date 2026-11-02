Baraj doluluk oranları güncellendi. 2 Kasım 2026 İstanbul barajlarında son durum

İstanbul barajlarındaki son durum belli oldu.

Ekim ayının son haftalarında artan yoğun yağışlarla birlikte İstanbul barajlarındaki doluluk oranları istenilen seviyelere çıktı. Geçtiğimiz yıl kasım aylarında yüzde 30 seviyesine bile çıkamayan baraj doluluk oranları, bu yıl yüzde 50'yi aştı. Peki, İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu?