İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranlarına ilişkin en güncel verileri paylaştı. Dün İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda meydana gelen sağanak yağış ve su baskınlarının ardından, barajların güncel doluluk oranları merak ediliyor. İSKİ tarafından 15 Ekim tarihli baraj doluluk oranları duyuruldu. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne, barajlar yüzde kaç dolu?