Baraj doluluk oranları güncellendi. İstanbul barajlarında son durum ne, barajlar yüzde kaç dolu?
15.10.2026 09:47
Marmara Bölgesi genelinde etkili olan sağanak yağışlar ve olumsuz hava koşullarının ardından gözler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) baraj doluluk oranlarına çevrildi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranlarına ilişkin en güncel verileri paylaştı. Dün İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda meydana gelen sağanak yağış ve su baskınlarının ardından, barajların güncel doluluk oranları merak ediliyor. İSKİ tarafından 15 Ekim tarihli baraj doluluk oranları duyuruldu. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne, barajlar yüzde kaç dolu?
15 EKİM GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından baraj doluluk oranları sağanak yağışların ardından güncellendi. İstanbul'da dün 38,06 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, artan yağışların ardından 1 günde tam yüzde 7 yükseldi.
İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 45,22 seviyesinde.
İLÇE İLÇE BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli barajı 62,17
Darlık barajı 67,74
Elmalı barajı 100
Terkos barajı 34,64
Alibey barajı 68,13
Büyükçekmece barajı 29,02
Sazlıdere barajı 27,47
Istrancalar 84,2
Kazandere 8,28
Pabuçdere 3,41
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