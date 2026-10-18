Baraj doluluk oranları yüzde 50'yi aştı. İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından baraj doluluk oranları gün gün paylaşılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yüzde 38 seviyelerinde bulunan İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranlarına ilişkin en güncel veriler belli oldu. Peki, İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu? Ömerli, Terkos, Darlık ve Elmalı barajlarında son durum ne? İşte 18 Ekim 2026 İSKİ güncel baraj verileri.