Baraj doluluk oranları yüzde 50'yi aştı. İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu?
18.10.2026 11:09
Marmara Bölgesi genelinde hafta ortasından bu yana aralıksız devam eden kuvvetli sağanak yağışlar, İstanbul'un içme suyu kaynaklarına rekor düzeyde canlılık getirdi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından baraj doluluk oranları gün gün paylaşılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yüzde 38 seviyelerinde bulunan İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranlarına ilişkin en güncel veriler belli oldu. Peki, İstanbul barajları ne kadar, yüzde kaç dolu? Ömerli, Terkos, Darlık ve Elmalı barajlarında son durum ne? İşte 18 Ekim 2026 İSKİ güncel baraj verileri.
18 EKİM GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından baraj doluluk oranları sağanak yağışların ardından güncellendi. İstanbul'da dün 48,33 seviyelerinde olan baraj doluluk oranları, artan yağışların ardından 1 günde tam yüzde 4 yükseldi.
İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 52,43 seviyesinde.
1 HAFTADA YÜZDE 14'LÜK ARTIŞ
Hafta başında yüzde 38 seviyelerinde seyreden toplam su rezervi, havzalara düşen yoğun yağışların süzülerek baraj göllerine ulaşmasıyla birlikte ortalama yüzde 52,43 seviyesine kadar tırmandı.
Böylelikle barajlar son 1 haftada toplam yüzde 14 yükselerek rekor bir artış gösterdi.
İLÇE İLÇE BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'un su ihtiyacını sağlayan barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli barajı 66,62
Darlık barajı 75,75
Elmalı barajı 77,48
Terkos barajı 36,67
Alibey barajı 75,03
Büyükçekmece barajı 30,18
Sazlıdere barajı 30,95
Istrancalar 70,48
Kazandere 8,08
Pabuçdere 3,58
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