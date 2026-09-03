Başakşehir'de istinat duvarı çöktü: Bir işçi göçük altında
03.09.2026 11:07
Son Güncelleme: 03.09.2026 11:14
İstanbul Başakşehir'de inşaat alanındaki toprak kayması sonucunda göçük altında kalan üç işçiden ikisi kurtarılırken diğer işçi için çalışmalar devam ediyor.
DHA
İstanbul'un Başakşehir ilçesi Şamlar Mahallesi'nde bir inşaat alanındaki istinat duvarının yapım çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DHA
Üç işçinin toprak altında kaldığının tespit edilmesinin ardından ekipler çalışma başlattı. Göçük altından çıkarılan iki işçi yaralı olarak hastaneye götürüldü.
Diğer işçiyi kurtarma çalışmaları ise sürüyor.