Başakşehir'de istinat duvarı çöktü: Bir işçi yaşamını yitirdi
03.09.2026 11:07
Son Güncelleme: 03.09.2026 14:52
İstanbul Başakşehir'de inşaat alanındaki toprak kayması sonucu göçük altında kalan iki işçiden biri yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul'un Başakşehir ilçesi Şamlar Mahallesi'nde bir inşaat alanındaki istinat duvarının yapım çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İki işçinin toprak altında kaldığının tespit edilmesinin ardından ekipler çalışma başlattı.
Göçük altından yaralı olarak çıkarılan T.Y. (25) sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda F.Y.'nin (27) ise cansız bedenine ulaşıldı.
DÖRT KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.
Müteahhit, şantiye şefi, iş güvenliği uzmanı ve kepçe operatörü hakkında gözaltı kararı verildi.