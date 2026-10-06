Başakşehir'de ortaokulda bıçaklı saldırı. 3'ü ağır 7 yaralı
06.10.2026 09:42
Son Güncelleme: 06.10.2026 10:37
İstanbul Başakşehir'deki bir ortaokulda öğrenciler arasında kavga çıktı. 3'ü ağır 7 öğrenci yaralandı.
Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan Kayaşehir'deki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler arasında kavga çıktı.
Küçükçekmece'de bir lisede okuyan 10. sınıf kız öğrencisi F.M., Başakşehir'deki okulda bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda 7 kız öğrenci yaralandı. 3 öğrencinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralanan öğrenciler çevredeki hastanelere kaldırıldı.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 08.40 sıralarında Başakşehir'de bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavga çıktığı belirtildi.
Olay sonrası yaralıların, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kaydedilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
İHA'nın aktardığına göre, şüpheli öğrencinin Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nun eski mezunlarından olduğu öğrenildi.
Psikolojik problemleri olduğu iddia edilirken kız öğrencinin sabah saatlerinde eski okuluna üniforma giyerek geldiği öğrenildi.
VELİLER OKULA KOŞTU
Yaşanan olayın ardından okulda büyük panik yaşanırken veliler de okula koştu.
Okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı.