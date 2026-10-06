Başakşehir'de ortaokulda bıçaklı saldırı. 3'ü ağır 8 öğrenci yaralı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaralıların sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Öğrencilerden birinin sağlık durumunun kritik olduğunu açıklayan Bakan Memişoğlu, "İkisi orta-ağır olmak üzere olaydan etkilenen 8 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz." dedi.