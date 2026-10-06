Başakşehir'de ortaokulda bıçaklı saldırı. 3'ü ağır 8 öğrenci yaralı
06.10.2026 09:42
Son Güncelleme: 06.10.2026 10:44
İstanbul Başakşehir'deki bir ortaokulda öğrenciler arasında kavga çıktı. 3'ü ağır 8 öğrenci yaralandı.
Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan Kayaşehir'deki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler arasında kavga çıktı.
Küçükçekmece'de bir lisede okuyan 10. sınıf kız öğrencisi F.M., Başakşehir'deki okulda bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BİR ÖĞRENCİNİN DURUMU KRİTİK
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaralıların sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Öğrencilerden birinin sağlık durumunun kritik olduğunu açıklayan Bakan Memişoğlu, "İkisi orta-ağır olmak üzere olaydan etkilenen 8 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz." dedi.
İHA'nın aktardığına göre, şüpheli öğrencinin Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nun eski mezunlarından olduğu öğrenildi.
Psikolojik problemleri olduğu iddia edilirken kız öğrencinin sabah saatlerinde eski okuluna üniforma giyerek geldiği öğrenildi.
VELİLER OKULA KOŞTU
Yaşanan olayın ardından okulda büyük panik yaşanırken veliler de okula koştu.
Okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı.