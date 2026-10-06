Başakşehir'de ortaokulda bıçaklı saldırı. Bir can kaybı, 7 öğrenci yaralı
06.10.2026 09:42
Son Güncelleme: 06.10.2026 15:37
İstanbul Başakşehir'deki bir ortaokulda çıkan bıçaklı kavgada yaralanan öğrencilerden biri hayatını kaybetti. 7 öğrencinin ise tedavisi devam ediyor.
Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan Kayaşehir'deki Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler arasında kavga çıktı.
Küçükçekmece'de bir lisede okuyan 10. sınıf kız öğrencisi F.M., Başakşehir'deki okulda bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BİR ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaralanan öğrencilerin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapmış, biri kritik, ikisi orta-ağır olmak üzere olaydan etkilenen 8 yaralının tedavisinin hastanelerde devam ettiğini bildirmişti.
Yaralı öğrencilerden acı haber geldi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, durumu kritik olan öğrencinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
“SALDIRGAN BAŞKA BİR OKULDAN, HEDEF GÖZETMEDEN BIÇAKLAMIŞ”
İstanbul Valisi Davut Gül, saldırgan hakkında bilgi verdi.
"Bıçaklamayı yapan, aynı mahallede oturan, okula çok yakın bir yerde ikamet eden yine bir kız öğrenci." diye konuşan Gül, "Kendisi başka bir okulda eğitimine devam ediyor. Okul kıyafeti ile içeri giriyor ve çocukları hedef gözetmeden bıçaklıyor." dedi.
Gül, adli sürecin devam ettiğini bildirdi.
Saldırgan öğrencinin psikolojik problemleri olduğu iddia edilirken kız öğrencinin sabah saatlerinde eski okuluna üniforma giyerek geldiği öğrenildi.
VELİLER OKULA KOŞTU
Yaşanan olayın ardından okulda büyük panik yaşanırken veliler de okula koştu.
Okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı.
OKULDA EĞİTİME BUGÜN VE YARIN ARA VERİLDİ
NTV Muhabiri Beyzanur Özer'in aktardığına göre yaşananların ardından söz konusu okulda eğitime bugün ve yarın ara verildi.
Olayın incelenmesi için iki müfettişin görevlendirildiği bildirildi.
Saldırıyı gerçekleştiren öğrenciyse öğle saatlerinde yakalandı.