Başakşehir'de ortaokulda bıçaklı saldırı. Bir can kaybı, 7 öğrenci yaralı

İstanbul Valisi Davut Gül, saldırgan hakkında bilgi verdi.

"Bıçaklamayı yapan, aynı mahallede oturan, okula çok yakın bir yerde ikamet eden yine bir kız öğrenci." diye konuşan Gül, "Kendisi başka bir okulda eğitimine devam ediyor. Okul kıyafeti ile içeri giriyor ve çocukları hedef gözetmeden bıçaklıyor." dedi.

Gül, adli sürecin devam ettiğini bildirdi.