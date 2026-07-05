Başakşehir'de otopark için ağaçlar kesildi
05.07.2026 15:07
Başakşehir'deki Güngören-Bağcılar Sanayi Sitesi'nde otopark yapmak için ağaçların kesildiği iddia edildi.
İstanbul Başakşehir'deki bir sanayi sitesinde otopark yapmak için ağaç kesildiği öne sürüldü.
Olay, 13 Haziran Cumartesi günü Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi'ndeki Bağcılar-Güngören Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, yaklaşık 28 iş yerinin bulunduğu bölümde otopark oluşturmak amacıyla, yıllar önce dikilen ve zamanla büyüyerek bölgeye yeşil bir görünüm kazandıran çok sayıda ağaç kesildi.
Kesim işlemlerinin ardından alanda geniş boşluklar oluşurken, uzun yıllardır yeşil alan olarak kullanılan bölgede vatandaşların yürüyüş yaptığı ve dinlendiği belirtildi.
Kesim yapılan alan drone ile havadan görüntülenirken, bölgedeki ağaçların önemli bölümünün kaldırıldığı görüldü.
Sanayi sitesi esnafı duruma tepki gösterdi.