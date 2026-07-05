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Başakşehir'de otopark için ağaçlar kesildi

05.07.2026 15:07

DHA

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Başakşehir'deki Güngören-Bağcılar Sanayi Sitesi'nde otopark yapmak için ağaçların kesildiği iddia edildi.

Başakşehir'de otopark için ağaçlar kesildi
DHA

İstanbul Başakşehir'deki bir sanayi sitesinde otopark yapmak için ağaç kesildiği öne sürüldü.

 

Olay, 13 Haziran Cumartesi günü Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi'ndeki Bağcılar-Güngören Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.

 

Başakşehir'de otopark için ağaçlar kesildi 1
DHA

İddiaya göre, yaklaşık 28 iş yerinin bulunduğu bölümde otopark oluşturmak amacıyla, yıllar önce dikilen ve zamanla büyüyerek bölgeye yeşil bir görünüm kazandıran çok sayıda ağaç kesildi.

Başakşehir'de otopark için ağaçlar kesildi 2
DHA

Kesim işlemlerinin ardından alanda geniş boşluklar oluşurken, uzun yıllardır yeşil alan olarak kullanılan bölgede vatandaşların yürüyüş yaptığı ve dinlendiği belirtildi.

Başakşehir'de otopark için ağaçlar kesildi 3
DHA

Kesim yapılan alan drone ile havadan görüntülenirken, bölgedeki ağaçların önemli bölümünün kaldırıldığı görüldü.

 

Sanayi sitesi esnafı duruma tepki gösterdi.

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