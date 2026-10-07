Başakşehir'deki saldırıda yaşamını yitiren Eslem Sare'ye gözyaşlarıyla veda
07.10.2026 15:45
İstanbul Başakşehir'deki bir ortaokulda, 15 yaşındaki F.M.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut, gözyaşları arasında toprağa verildi.
İstanbul'da bir ortaokulda gerçekleşen bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren Eslem Sare Bulut, memleketi Bartın'da toprağa verildi.
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Eslem Sare Bulut'un cenazesi, memleketi Bartın'ın Ulus ilçesine getirildi.
Konuklu köyü Güvendik Mahallesi'ne götürülen Bulut için tören düzenlendi. Köydeki cami önünde Kur'an-ı Kerim okunurken baba Feyzullah ve anne Şeyma Bulut güçlükle ayakta durabildi.
Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın psikososyal destek ekipleri aileyi teskin etmeye çalıştı.
Cenazeye Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ile siyasiler ve vatandaşlar ile yakınları katıldı.
Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Eslem Sare Bulut, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler arasında kavga çıkmıştı.
Küçükçekmece'de bir lisede okuyan 10'uncu sınıf kız öğrencisi F.M., Başakşehir'deki okulda bıçaklı saldırı gerçekleştirmişti.
Olayda Eslem Sare Bulut isimli öğrenci yaşamını yitirmiş, yedi öğrenci yaralanmıştı.