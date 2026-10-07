Başakşehir'deki saldırıda yaşamını yitiren Eslem Sare'ye gözyaşlarıyla veda

Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın psikososyal destek ekipleri aileyi teskin etmeye çalıştı.

Cenazeye Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ile siyasiler ve vatandaşlar ile yakınları katıldı.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Eslem Sare Bulut, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.