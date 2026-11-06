Başsavcılıktan Arif Ahmet Denizolgun için ayrıntılı rapor talebi
06.11.2026 12:40
Adli Tıp Kurumu, eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu meydana geldiğini bildirdi. Başsavcılık, ayrıntılı rapor talep etti.
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken, Adli Tıp Kurumu incelemesinde ölümün yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu gerçekleştiği bildirildi.
Raporda, Denizolgun'un ağız, burun kapama, boyna baskı ve göğse bastırılmasına ilişkin tıbbi delillerin bulunmadığı, ölümün tramvatik tesirle meydana geldiğine ilişkin tıbbi delillerin bulunmadığı anlatıldı.
Yine raporda; zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi delillerin olmadığı anlatılmıştı. Raporda, Denizolgun'un, yüksek tansiyon ve kalp damar hastalığı bulunduğu, ölümün de, yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu meydana gelmiş olduğu kaydedilmişti.
BAŞSAVCILIK EK RAPOR İSTEDİ
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, eski bakanın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için toplanan evrakların tekrardan incelenmesi, ek rapor tanzim edilerek başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.
Başsavcılık, ATK'nın, göğüs ön yüzdeki renk değişim alanındaki yağlı dokuda taze kanama, ağır otoliz görüldüğü, SCM kası örneğinde ağır otoliz görüldüğünün belirtildiği, ağır otoliz durumuna rağmen rapordaki tespitlerin nasıl yapıldığının ayrıntılı açıklanmasını talep etti.
Raporun sonuç kısmında yer alan, kişinin ağız burun kapama, boyna bası ve göğse bastırılarak öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı belirtilmiş olup ağız burun kapayarak eylemin gerçekleştirilmesi halinde ağız içinde lezyon olmasının zorunlu olup olmadığı ve maktulün göğsünde bulunan kanamaların bu hususa ilişkin travmatik bir delil olup olmadığı tespitinin ayrıntılı açıklanması istendi.
Başsavcılık, Denizolgun'un rahatsızlandığı ilk anda çiftlikte bulunması durumunda acil tıbbi müdahale yapılmasının şahsın hayatta kalmasını sağlayabileceğinin değerlendirilmesi ile ihbarın geç yapılması nedeniyle maktule ait cesedin çürümesi sonucunda delil elde edilmesinin önüne geçilip geçilmeyeceğinin değerlendirilmesini talep etti.
Başsavcılık, Denizolgun'a ait yapılmış herhangi bir tıbbi evrak bulunmamasına rağmen, maktulün yüksek tansiyon ve kalp damar hastası olarak değerlendirilmesinin nasıl yapıldığının açıklanmasını da istedi.
Adli Tıp Kurumundan, Denizolgun’un kanında tespit edilen metoprolol ilaç etken maddesinin hangi hastalıklar ve durumlarda kullandığının açıklanması, kolluk birimleri, ATK ve diğer kurumlarca düzenlenmiş olan dosyadaki tüm belge ve bilgiler hassasiyetle bir kez daha incelenmesi istendi.
Başsavcılık, Arif Ahmet Denizolgun'un kesin ölüm sebebine ilişkin değerlendirmede ek rapor tanzim edilerek başsavcılığa gönderilmesini talep etti.