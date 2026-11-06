Başsavcılıktan Arif Ahmet Denizolgun için ayrıntılı rapor talebi

Başsavcılık, Denizolgun'un rahatsızlandığı ilk anda çiftlikte bulunması durumunda acil tıbbi müdahale yapılmasının şahsın hayatta kalmasını sağlayabileceğinin değerlendirilmesi ile ihbarın geç yapılması nedeniyle maktule ait cesedin çürümesi sonucunda delil elde edilmesinin önüne geçilip geçilmeyeceğinin değerlendirilmesini talep etti.

Başsavcılık, Denizolgun'a ait yapılmış herhangi bir tıbbi evrak bulunmamasına rağmen, maktulün yüksek tansiyon ve kalp damar hastası olarak değerlendirilmesinin nasıl yapıldığının açıklanmasını da istedi.

Adli Tıp Kurumundan, Denizolgun’un kanında tespit edilen metoprolol ilaç etken maddesinin hangi hastalıklar ve durumlarda kullandığının açıklanması, kolluk birimleri, ATK ve diğer kurumlarca düzenlenmiş olan dosyadaki tüm belge ve bilgiler hassasiyetle bir kez daha incelenmesi istendi.

Başsavcılık, Arif Ahmet Denizolgun'un kesin ölüm sebebine ilişkin değerlendirmede ek rapor tanzim edilerek başsavcılığa gönderilmesini talep etti.