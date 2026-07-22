Başvuru tarihi netleşti. Yeni parti için kaç milletvekili istifa edecek?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası başlayan tartışmada yeni bir aşamaya geçildi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün kürsüden partiye veda etti .

"Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım." diyen Özel, "Yeni partiyi hep birlikte kuruyoruz, açık farkla ana muhalefet partisi oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Özel'in bu sözlerinin ardından CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, partiden istifa ettiğini duyurdu. Bazı milletvekilleri de yeni partiye destek paylaşımları yaptı.