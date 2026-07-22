Başvuru tarihi netleşti. Yeni parti için kaç milletvekili istifa edecek?
22.07.2026 10:34
Son Güncelleme: 22.07.2026 10:34
Özgür Özel'in CHP Grubu'na vedasının ardından yeni parti çalışmaları hız kazandı. Özel ve kurmayları bugün bir toplantı daha gerçekleştirecek.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrası başlayan tartışmada yeni bir aşamaya geçildi.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün kürsüden partiye veda etti.
"Bu kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım." diyen Özel, "Yeni partiyi hep birlikte kuruyoruz, açık farkla ana muhalefet partisi oluyoruz." ifadelerini kullandı.
Özel'in bu sözlerinin ardından CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, partiden istifa ettiğini duyurdu. Bazı milletvekilleri de yeni partiye destek paylaşımları yaptı.
ÖZEL KURMAYLARIYLA TOPLANACAK
Özgür Özel dün yaptığı açıklamanın ardından Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin partiden ihraç ettiği il başkanlarıyla bir araya geldi.
Özel'in yeni parti toplantıları bugün de sürecek.
Özgür Özel bugün genel başkanlığı dönemindeki Merkez Yönetim Kurulu (MKY) ve Parti Meclisi (PM) üyeleriyle bir araya gelecek.
Meclis'ten son gelişmeleri aktaran NTV Muhabiri Uğraş Bingöl, toplantıda yeni parti çalışmalarının ele alınacağını söyledi.
Bingöl'ün aktardıklarına göre bu toplantıda yeni partinin ismi, logosu, vizyonu ve tüzüğüne ilişkin fikir alışverişi yapılacak.
YENİ PARTİ İÇİN BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU
Özel ve ekibi yeni parti için İçişleri Bakanlığı'na resmi başvuru hazırlığını ise sürdürüyor.
Uğraş Bingöl, resmi başvurunun 27 Temmuz Pazartesi günü yapılacağını kaydetti.
"Yeni Parti" ismi üzerinde karar kılındığını ancak Özgür Özel'in "Şimdilik yeni parti diyelim." ifadesini hatırlatan Bingöl, bugün gerçekleşecek toplantıda parti ismi ve tüzüğüne son şeklinin verileceğini kaydetti.
CHP'DEN KAÇ MİLLETVEKİLİ İSTİFA EDECEK?
CHP'den istifa edip yeni partiye kaç milletvekilinin geçiş yapacağı ise merak konusu.
Uğraş Bingöl dün Meclis'teki CHP Grup Toplantısı'na 83 milletvekilinin katıldığını anımsattı.
Burada Özel'e yakın isimlerin 9 milletvekilinin mazeret bildirdiğini belirten Bingöl, "Bu rakamın 94'e çıktığını söylediler ama 100'e kadar ulaşabileceğine yönelik açık kapı bıraktılar." ifadelerini kullandı.
GÖZLER BİR YANDAN YARGITAY'DA
Özel ve ekibinin yeni parti için harekete geçme kararı almasına neden olan gelişme Yargıtay'ın mutlak butlan kararına ilişkin itirazları içeren dosyayı sonbaharda gündemine alacak olmasıydı.
Dosyanın eylül ayında öncelikle usul yönünden ele alınması bekleniyor.
İstinaf mahkemesinin mutlak butlan ve görevden uzaklaştırma kararı verip veremeyeceğine, kurultayın iptalini gerektirecek ölçüde hukuka aykırılığın bulunup bulunmadığına bakılacağı ifade ediliyor.
Buradan çıkabilecek kararlar ise dört maddede özetleniyor:
1) Eğer Yargıtay istinafın hükmünü hukuka uygun bulursa onayabilir. Mutlak butlan kararı ve Kılıçdaroğlu yönetiminin göreve dönmesi hukuken kesinleşir.
2) İstinafın hukuki değerlendirmesi hatalı bulunursa karar bozulur, dosya yeniden incelenmek üzere geri gönderilir.
3) Yönetimin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin tedbir kararı hukuka aykırı bulunurken kurultayın iptali yönündeki değerlendirme yerinde görülebilir.
4) Temyiz yetkisi, görev veya yargılama usulüne ilişkin eksiklikler tespit edilebilir, dosya esasa girilmeden bozulabilir.