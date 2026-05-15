Başvuru yapmayanlar 8 haftalık izinden yararlanamayacak! Ek doğum izni başvurularında son gün
15.05.2026 12:30
Doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılmasıyla 8 haftalık ilave izinden yararlanmak isteyen annelerin başvuruları bugün sona eriyor.
Çalışan annelerin ve anne adaylarının aylardır beklediği doğum izinlerini uzatacak olan düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.
Düzenleme ile birlikte kamu ve özel sektörde çalışan tüm annelerin doğum izni 24 haftaya çıkarılmıştı.
Doğum iznini tamamlamış ancak 24 haftalık süreyi doldurmamış annelerin 8 haftalık ilave izinden yararlanabilmesi için başvuru yapması gerekiyordu.
Bu kişilere, ek doğum izninden yararlanmak için 10 iş günü süre tanındı.
BUGÜN SON GÜN
Verilen süre bugün doluyor.
Başvurular bugün mesaisi bitiminde sona erecek.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Anne adayları, gebeliğin 32. haftasında doktordan "çalışabilir" veya "izinli" raporu alınarak, dilekçe ile işverene başvurabilir.
16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan ve 24 haftayı tamamlamayan annelerde ilave izin kullanmak istediklerine ilişkin bir dilekçeyle çalıştıkları kuruma başvuruda bulunabiliyor.
İşte doğum izni ile ilgili merak edilenler…
1- YENİ DÜZENLEME NE GETİRİYOR
Kamu ve özel sektörde çalışan tüm annelerin doğum iznini uzatan düzenleme kapsamında doğum izni süresi doğumdan önce 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftaya çıkarıldı.
2- YASA, DOĞUM ÖNCESİ ÇALIŞMA SÜRESİNE İLİŞKİN NE ÖNGÖRÜYOR?
Beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadınlar, isteği halinde doğumdan önceki 3 haftaya kadar kurumunda çalışabilmekteydi. Düzenlemede bu sürenin 2 haftaya kadar çekilmesi ile doğum sonrası aktarılabilecek süre 1 hafta daha uzamış oldu.
3- DÜZENLEMEDEN DOĞUM İZNİNİ TAMAMLAYANLAR YARARLANACAK MI?
Analık izni süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süreyi 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla tamamlamamış olan personele talepleri halinde 8 hafta ilave analık izni verilecek.
4- BABALIK İZNİ KAÇ GÜN OLACAK?
Düzenlemeyle özel sektör çalışanlarının babalık izni memurlarda olduğu gibi 10 gün olacak.
5- KORUYUCU AİLELERE YÖNELİK NASIL BİR DÜZENLEME ÖNGÜRLÜYOR?
Koruyucu aile olmanın teşvik edilmesi, koruyucu aile sayısının artmasıyla daha fazla çocuğun aile yanında bakımının sağlanması, koruyucu aileliğin çocuk koruma mekanizmasındaki yerinin güçlendirilmesi ve koruyucu aile ile çocuğun birbirine alışma sürecine destek olunması amacıyla bir veya daha fazla çocuğa eşiyle birlikte veya münferit olarak koruyucu aile olanlara, çocuğun koruyucu aile yanına teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 10 gün izin verilecek.