Batan geminin sahibinden ilk açıklama. "Karşı taraf kazadan önce uyarıldı, 200 kamyon malzeme vardı"
02.09.2026 14:19
Son Güncelleme: 02.09.2026 14:23
Marmara'daki kazada batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin sahibi İmamoğlu Denizcilik açıklama yaptı. Şirket, karşı tarafın kazadan önce uyarıldığını bildirdi.
Alsu isimli tanker ile Tuğberk İmamoğlu adlı kargo gemisi, İstanbul Silivri açıklarında saat 03.15 sıralarında çarpıştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geminin 11 dakikada battığını ve içindeki 10 mürettebattan halen haber alınamadığını duyurdu.
Tuğberk İmamoğlu geminin sahibi İmamoğlu Denizcilik yaşananlara ilişkin açıklama yaptı.
"GEMİDE 200 KAMYON DEMİR ÇELİK MALI VARDI"
Şirket adına açıklama yapan Emin Yaşacan, gemide herhangi bir teknik aksaklık bulunmadığını savundu.
Seyir ve sefer emniyet açısından herhangi bir ihlalin gerçekleşmediğini savunan Yaşacan, geminin rulo sac yüklü olmasına dikkat çekti.
Gemideki yükün 200 kamyon demir çelik malzemesi olduğu bilgisini paylaşan Yaşacan, "En ufak bir yarada çok çabuk batacağı malumunuzdur. Olayın savcılık aşamasında incelemeler devam etmekte." ifadelerini kullandı.
"ÖNCELİĞİMİZ KURTARMA ÇALIŞMALARI"
Şirketin avukatı Selçuk Esenyel, kazanın deniz yolundaki trafik hattı içerisinde gerçekleştiğini söyledi.
Önceliklerinin kurtarma çalışmaları olduğunu anlatan Esenyel, "Kamu birimlerimiz, Tuğberk İmamoğlu gemisinin EPIRB sinyali neticesinde konudan haberdar oluyor ve arama kurtarma faaliyetlerine başlıyor." bilgisini paylaştı.
"İKİ KAPTAN TELSİZ İRTİBATI KURDU"
Şirketin bağlı olduğu hukuk bürosu da kaza ile ilgili bir açıklama yaptı.
Açıklamada kazaya karışan iki geminin kaptanlarının kaza öncesinde telsiz irtibatı kurduğu belirtilerek, "Karşı geminin seyir hareketlerine ilişkin gerekli uyarıların yapıldığı yönünde kayıt ve bilgiler bulunmaktadır." denildi.
Kazanın meydana geliş şekli, tarafların seyir ve manevraları ile olaydaki sorumluluklarının belirlenmesinin ancak yapılacak inceleme sonucunda ortaya çıkarılacağı ifade edildi.
BATAN GEMİ RULO SAC YÜKLÜYDÜ
Tekirdağ'daki Marmaraereğlisi sahilinden son gelişmeleri aktaran NTV Muhabiri Ali Ablay, bölgeden birçok deniz aracının arama kurtarma çalışması için Marmara'ya açıldığını söyledi.
Ablay, batan geminin rulo sac metal ve inşaat demiri taşıdığını ifade etti.