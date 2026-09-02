Batan geminin sahibinden ilk açıklama. "Karşı taraf kazadan önce uyarıldı, 200 kamyon malzeme vardı"

Şirketin bağlı olduğu hukuk bürosu da kaza ile ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada kazaya karışan iki geminin kaptanlarının kaza öncesinde telsiz irtibatı kurduğu belirtilerek, "Karşı geminin seyir hareketlerine ilişkin gerekli uyarıların yapıldığı yönünde kayıt ve bilgiler bulunmaktadır." denildi.

Kazanın meydana geliş şekli, tarafların seyir ve manevraları ile olaydaki sorumluluklarının belirlenmesinin ancak yapılacak inceleme sonucunda ortaya çıkarılacağı ifade edildi.