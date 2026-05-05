Batıda bahar, doğuda kış. Güneş geliyor ama o illerde yağış durmayacak
05.05.2026 08:27
NTV - Haber Merkezi
Mayıs ayının başında yurt genelinde kar ve sağanak etkili oldu. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar mevsim normallerine yükselecek ancak doğuda şiddetli yağışlar devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 3 il içinde sarı kodlu uyarı verdi.
Mayıs ayında kış aylarını andıran soğuklar yerini sıcağa bakıyor.
Bugün ülkenin doğusunda yine sağanak etkili olacak ancak batıda ise sıcaklıklar artmaya başlıyor.
Marmara Bölgesi'nde yağış hafifliyor. İstanbul hafif yağmurlu ancak öğleden sonra güneş görülecek. Kent genelinde sıcaklık 17 derecelere çıkacak.
İç Anadolu'da yağış daha çok Sivas ve Kayseri kesimini etkileyecek. Sıcaklık ise 10-11 derece civarında olacak. Niğde'de ise sulu kar etkili olacak.
Ege Bölgesi'nde ise rüzgarlar hafifliyor, hava ise daha geçmiş günlere göre daha açık.
Akdeniz'de Adana bölümünde devam eden sağanaklar yarın etkisini yitirecek.
Karadeniz'in batısında da yağış hafif hafifliyor.
Doğu kesimlerde Gaziantep, Diyarbakır, Malatya ve Erzurum hattında ise gök gürültülü sağanaklar etkili olmaya devam edecek.
3 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM); Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş için sarı kodlu uyarı verdi.
MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Konya hariç), Karadeniz(Sinop hariç), Doğu Anadolu(Van Hariç), Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; İç Anadolu’nun doğusunun yüksekleri, Adana'nın kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Rüzgârın kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, İç Anadolu’nun doğusunun yüksekleri ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.