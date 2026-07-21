Battaniyeleri çıkartın! Balkanlardan yola çıktı, İstanbul'a 4 günlük kış geliyor

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, canlı yayında yeni yağışlı sistemi değerlendirdi.

Bugün Ege ve Akdeniz başta olmak üzere ülke genelinde hava sıcaklığının çok yüksek olduğunu vurgulayan Çalışkan, "Perşembeden itibaren ülke geneli serin havayı hissedecek. Sıcaklıklarda 4-5 derece düşüş olacak ancak İstanbul daha erken hissedecek." dedi.

İstanbul'a uyarılarını sürdüren Çalışkan, yarın öğleden sonra megakentin serinlemeye başladığını ifade edip "Bugün 33 derece. Perşembeden cumartesiye kadar sıcaklık 25 dereceye kadar inecek." diye konuştu.