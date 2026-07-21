Battaniyeleri çıkartın! Balkanlardan yola çıktı, İstanbul'a 4 günlük kış geliyor
21.07.2026 14:56
Son Güncelleme: 21.07.2026 15:56
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklarının ardından Balkanlardan serin ve yağışlı hava geliyor. Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek.
Balkanlardan serin hava geliyor.
Bulgaristan ve Romanya üzerinde etkili olan yağışlı sistem yarından itibaren yurda giriş yapıyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyrettiği yurt genelinde gök gürültülü sağanaklar etkili olacak.
3 GÜNE DİKKAT!
İstanbul Valiliği, kent genelinde yarından itibaren aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Yağışların, öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası’nın batı ilçelerinde (Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece), akşam saatlerinde ise il genelinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin tahmin edildiği bildirildi.
23-26 Temmuz tarihleri arasında ise il genelinde yerel olarak etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceğinin tahmin edildiği açıklamada "Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden zaman zaman orta kuvvette, yer yer kuvvetli (30-50 km/sa), cumartesi günü ise kısa süreli olarak 40-60 km/sa hıza ulaşması beklenmektedir." denildi.
AKOM'DAN UYARI
AKOM da İstanbul'a uyarılarını sürdürüyor.
Yarından itibaren serin ve yağışlı hava nedeniyle sıcaklıkların 8 derece düşeceğinin belirtildiği AKOM açıklamasında "Yerel ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor." denildi.
SICAK HAVAYA ARA
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, canlı yayında yeni yağışlı sistemi değerlendirdi.
Bugün Ege ve Akdeniz başta olmak üzere ülke genelinde hava sıcaklığının çok yüksek olduğunu vurgulayan Çalışkan, "Perşembeden itibaren ülke geneli serin havayı hissedecek. Sıcaklıklarda 4-5 derece düşüş olacak ancak İstanbul daha erken hissedecek." dedi.
İstanbul'a uyarılarını sürdüren Çalışkan, yarın öğleden sonra megakentin serinlemeye başladığını ifade edip "Bugün 33 derece. Perşembeden cumartesiye kadar sıcaklık 25 dereceye kadar inecek." diye konuştu.
"ÜŞÜYEREK UYUYACAĞIZ"
Rüzgarın da etkili olacağını sözlerine ekleyen Çalışkan, şöyle devam etti:
“Bugüne göre hissedilen sıcaklıkta 8 derece düşecek. Yağış anında 20 dereceye kadar inecek. Yarından itibaren 5 gece üşüyerek uyuyacağız hatta battaniyeye bile gerek duyabiliriz.”
EDİRNE VE KIRKLARELİ'YE UYARI
Yağışlı havanın Bulgaristan ve Romanya'da etkili olduğunu da vurgulayan Çalışkan, Edirne ve Kırıklareli'nin Bulgaristan'a yakın köylerini sel tehlikesine karşı uyardı.
İSTANBUL İÇİN SAAT VERİLDİ
İstanbul'da öğleden önce yağışın Avrupa Yakası'nda etkili olacağını da aktaran Çalışkan, "Bu yağış semt semt etkili olacak. Gök gürültüleri duyacağız. Küçük çaplı dolu da yapabilecek. Akşam da Anadolu Yakası'nı etkileyecek. Perşembe ve cuma dar bir alanda İstanbul'da sağanak geçişleri olacak. Cumartesi günü ise ülke genelinde daha büyük yağışlar var. " dedi.