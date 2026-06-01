Bayram bitti trafik bitmedi
01.06.2026 22:23
Yollarda cuma gününden bu yana bayram tatili dönüşü yoğunluğu vardı. Bazı kentlerde bugün de trafik aksadı. Karabük'teki Kemikli Rampaları'yla 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de ve Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde benzer görüntüler oluştu.
Bayram tatili bitti ama yollarda yaşanan yoğunluk bitmedi. Evlerine dönmek için pazartesi gününü bekleyenler uzun kuyruklar oluşturdu.
Tatil dönüşü yoğunluğuna yakalanmamak için pazartesi günü yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyruklarıyla karşılaştı.
Özellikle Düzce kesiminde etkili olan yoğunluk nedeniyle araçlar zaman zaman saatte 20 kilometre hıza kadar düşen hızlarla ilerlemek zorunda kaldı. Trafik akışının yavaşlamasıyla birlikte otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Sürücüler, İstanbul yönünde ilerlerken zaman zaman durma noktasına gelen trafik nedeniyle güçlük yaşadı. Yetkililer, güzergâhta seyahat edecek sürücülere trafik kurallarına uymaları, takip mesafesini korumaları ve dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.
Tatili Karadeniz illerinde geçirenlerin İstanbul'a dönüş güzergahı Karabük'tü. İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş güzergahında bulunan Kemikli Rampaları'nda ulaşım aksadı.
Trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi. Yoğunluk, günün ilk ışıklarından geç saatlere kadar devam etti.
43 ilin geçiş güzergahında bulunan, kilit kavşak olarak anılan Kırıkkale'de de benzer görüntüler vardı.
Araçların hızının bazı noktalarda saatte 10 kilometreye kadar düştüğü görüldü.