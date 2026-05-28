Bayram dönüşü için kısıtlama. D-100 kara yolu, Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'ndan geçerken dikkat!

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla özellikle büyükşehirlerden diğer kentlere ve turizm bölgeleri istikametine giden güzergahlarda taşıt trafiğinin yoğunlaşacağı göz önüne alınarak karar alındığı bildirildi.

Trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla gerekli trafik tedbirlerinin alınması gerektiğine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi amacıyla 30 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00'ten itibaren 1 Haziran Pazartesi günü saat 01.00'e kadar, ilimiz mülki hudutlarını kapsayacak şekilde Anadolu Otoyolu, Kuzey Marmara otoyolu, D-1 ve D-6 kara yolu İstanbul istikameti yönüne kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmemesi, ancak tedarik süreçlerinin aksamaması için, yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süre ile bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilmesine karar verilmiştir.”