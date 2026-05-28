Bayram günü dehşet: Üç kişiyi bıçakladı
28.05.2026 10:42
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, aynı evde bulunduğu üç kişiyi bıçakladı.
Olay, dün Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden bayram izni için dışarı çıktığı öğrenilen saldırgan, henüz bilinmeyen bir nedenle evde bulunan üç kişiye bıçakla saldırdı.
OLAYIN ARDINDAN KAÇTI
Şüpheli olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan üç kişi, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
ŞANTİYEDE İZİNİ KAYBETTİRMEYE ÇALIŞTI
Kaçan şüphelinin, Dereboğazı mevkisinde yer alan Cedit kentsel dönüşüm projesi şantiye alanına saklandığı ihtimali üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Girişi tehlikeli olan, uçurum ve açıklıkların bulunduğu yüksek kesimlerde ekipler geniş çaplı arama çalışması başlattı.
TERMAL DRONE İLE ARANDI
AFAD ekipleri, gece karanlığında şahsın izini bulabilmek için bölgeyi termal drone ile havadan taradı ancak gece saatlerinde yapılan aramalarda şüpheliye ulaşılamadı.
GÖZALTINA ALINDI
Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu şüpheli bugün yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin işlemleri sürüyor.