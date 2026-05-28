Bayram günü dehşet: Üç kişiyi bıçakladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir saldırgan, aynı evde bulunduğu üç kişiyi bıçakldı.

Olay, dün Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cezaevinden bayram izni için dışarı çıktığı öğrenilen saldırgan, henüz bilinmeyen bir nedenle evde bulunan üç kişiye bıçakla saldırdı.