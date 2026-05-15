Bayram harçlığını çıkarmak için gelmişti. 150 bin liralık borç kavgasında öldürüldü
15.05.2026 15:59
Antalya'da patronundan 150 bin lira alacağı olan eski çalışan, iş arkadaşı Sebahattin Küpeli'yi öldürdü. Küpeli'nin bayram harçlığı kazanmak İzmir'den çalışmaya geldiği öğrenildi.
Antalya'da kan donduran bir cinayet meydana geldi.
Kepez ilçesi Varsak Menderes Mahallesi 6950 Sokak'ta Bünyamin Türkoğlu, 150 bin TL alacağı için yanında çalıştığı asfalt işleri yapan B.D.'yi aradı.
Türkoğlu, B.D.'ye ulaşamayınca aynı iş yerinde çalışan ve B.D.'nin akrabası Sebahattin Küpeli ile telefonda iletişime geçti ancak ikili arasında tartışma çıktı. Küpeli'nin yanına giden Türkoğlu, tartışmanın büyümesi üzerine aracından aldığı bıçakla Küpeli'ye saldırdı.
4 BIÇAK DARBESİ
Arbede sırasında Türkoğlu, Küpeli'yi sol omuz, sol kol, sol yanak ve kafa arkasından bıçakladı.
Küpeli de demir çubuk ve sopayla Türkoğlu'nun başına vurdu.
Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Küpeli, hayatını kaybetti.
19 SUÇ KAYDI VARMIŞ
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bünyamin Türkoğlu'yu suç aletiyle birlikte yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürülürken gazetecilerin "Cinayeti neden işlediniz, pişman mısınız?" sorusuna yanıt veren Türkoğlu, "B.D.'ye söyleyin kimsenin hakkını yemesin. Çalışan insanların parasını vermiyor. 5 aydır çalışıyorum, para almıyorum. Boğazıma kadar getirdiler. Pişmanım tabii ki." dedi.
Hakkındaki suçlamaları kabul eden Türkoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Türkoğlu'nun, "Kasten yaralama, yaralama, cinsel taciz, hakaret ve tehdit" gibi suçlardan 19 kaydı olduğu öğrenildi.
BAYRAM HARÇLIĞINI ÇIKARMAK İÇİN GELMİŞ
Hayatını kaybeden Küpeli'nin cansız bedeni, işlemlerinin ardından oğlu İsrafil Küpeli tarafından morgdan alındı.
Küpeli, babasının bayram harçılığını çıkartmak için 15 gün önce Antalya'ya geldiğini dile getirdi.