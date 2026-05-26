Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Bayram namazı niyeti nasıl edilir? (Diyanet adım adım bayram namazı kılınışı)
26.05.2026 16:34
Bayram namazı, cemaatle omuz omuza saf tutarak eda edilen, bayram sevinci ve kardeşlik bağlarını pekiştiren çok özel bir ibadettir. Ancak yılda sadece iki defa Ramazan ve Kurban bayramlarında kılınması sebebiyle, pek çok vatandaş haklı olarak "Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat?" sorularının yanıtını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bayram namazı kılınışı ayrıntılarıyla açıklandı. Peki, bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Bayram namazı niyeti nasıl edilir?
BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?
Bayram namazları 2 rekattır ve cemaatle birlikte kılınması zorunludur, tek başına kılınamaz.
Hanefi mezhebine göre bayram namazı kılmak, cuma namazı farz olan her mükellef Müslüman erkeğe vaciptir. Şafii mezhebine göre ise bayram namazı kılmak sünnet-i mürekkede (Peygamber Efendimiz'in hiç terk etmediği kuvvetli sünnet) olarak kabul edilir ve kadınların, yolcuların (seferi olanların) da bu namazı kılması tavsiye edilir.
BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?
Bayram namazı için niyet şu şekilde getirilir:
“Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama.”
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayram namazları senede iki defa eda edildiği için kılınış sırasındaki ekstra tekbirlerin sırası unutulabilmektedir. Niyet edip imam arkasında saf tuttuktan sonra namaz tam olarak şu şekilde kılınır:
1. Rekat:
"Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet getirilerek başlangıç tekbiri alınır ve eller bağlanır.
Sessizce Sübhaneke duası okunur.
İmamla birlikte eller kulak hizasına kaldırılıp peş peşe 3 defa ilave (zaid) tekbir getirilir. İlk iki tekbirde eller yanlara bırakılır, üçüncü tekbirde ise göbek hizasında bağlanır.
İmam Fatiha ve zammı sureyi sesli okur, ardından rüku ve secdeler yapılarak ikinci rekata kalkılır.
2. Rekat:
Ayağa kalkıldığında imam doğrudan Fatiha ve zammı sureyi okur.
Rükuya gitmeden önce eller bağlanmadan yine 3 defa peş peşe tekbir getirilir ve eller her defasında yanlara bırakılır.
4. tekbirde ise eller kulak hizasına kaldırılmadan doğrudan rükuya eğilinir.
Secdelerin ardından oturulur; Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunarak selâm verilir.
Namaz bittikten sonra cemaatin yerinden ayrılmadan imamın minberde irat edeceği Bayram Hutbesi'ni dikkatle dinlemesi sünnettir.