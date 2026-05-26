Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 2026 Kurban bayramı namazı saatleri
26.05.2026 16:12
Son Güncelleme: 26.05.2026 16:13
Bayram namazı saati, arefe gününün gelmesiyle birlikte milyonlarca kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Kurban Bayramı'nın 1. günü sabah camilere gidip, birbirleriyle bayramlaşacak olan ve namaz ibadetini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin bayram namazı saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı yayımladığı 2026 bayram namazı imsakiyesiyle birlikte, il il bayram namazı saatlerini duyurdu. Peki, bayram namazı saat kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin bayram namazı saatleri.
2026 Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte, il il bayram namazı saatleri araştırılmaya başladı. Oturdukları şehirlerde bayram namazının saat kaçta kılınacağını merak eden vatandaşlar, Diyanet tarafından paylaşılan il il bayram namazı vakitlerini sorguluyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin 2026 bayram namazı vakitleri belli oldu. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak?
İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2026
İllere göre değişiklik gösteren bayram namazı saatlerini Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu. Bayramın 1. günü olan 27 Mayıs Çarşamba sabahı kılınacak olan namaz saatleri şöyle;
İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
27 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da kılınacak bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre belli oldu.
Buna göre; İstanbul'da bayram namazı sabah saat 06.12'de kılınacak.
ANKARA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet tarafından paylaşılan 2026 Kurban Bayramı namaz vakitleriyle birlikte, Ankara'da bayram namazı saatleri belli oldu.
Buna göre; Ankara'da bayram namazı sabah saat 05.59'da kılınacak.
İZMİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
2026 bayram imsakiyesinin açıklanmasının ardından İzmir'de bayram namazı kılacak olan vatandaşlar için saatler belli oldu.
Buna göre; İzmir'de bayram namazı sabah saat 06.25'de kılınacak.