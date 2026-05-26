Bayram namazı saatleri 2026: Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Kurban Bayramı namazı saatleri
26.05.2026 10:06
Bayram namazı saatleri, 2026 Kurban Bayramı'nın yarın idrak edilecek olması nedeniyle Müslümanlar tarafından sorgulanıyor. Milyonlarca mümin, bayramın ilk günü olan 27 Mayıs 2026 Çarşamba sabahı, bayram coşkusunu paylaşmak adına camilere akın edecek. Kurban ibadetini yerine getirmeden önce cemaatle birlikte omuz omuza saf tutacak olan vatandaşlar, ikamet ettikleri şehirlerdeki namaz vakitlerini mercek altına aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 Kurban Bayramı namaz saatleri listesini il il yayımladı. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere Türkiye geneli il il Kurban Bayramı namazı vakitleri sorgulama ekranı.
Kurban Bayramı dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı il il bayram namazı saatlerini yayımladı. Yarın tüm Müslüman alemi camilerde sabah namazının ardından bayram namazını kılacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana gibi tüm illerin 2026 Kurban Bayramı namazı saatleri belli oldu. Peki, bayram namazı saat kaçta? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 81 ilin bayram namazı saatleri.
İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da kılınacak bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre belli oldu.
Buna göre; İstanbul'da bayram namazı sabah saat 06.12'de kılınacak.
ANKARA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 2026 Kurban Bayramı namaz vakitleriyle birlikte, Ankara'da bayram namazı saatleri belli oldu.
Buna göre; Ankara'da bayram namazı sabah saat 05.59'da kılınacak.
İZMİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Kurban Bayramı namazı saatlerinin açıklanmasının ardından İzmir'de bayram namazı kılacak olan vatandaşlar için saatler belli oldu.
Buna göre; İzmir'de bayram namazı sabah saat 06.25'te kılınacak.
İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2026
Diyanet İşleri Başkanlığının verilerine göre illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
Adana 05.55, Adıyaman 05.42, Afyonkarahisar 06.11, Ağrı 05.18, Aksaray 05.57, Amasya 05.45, Ankara 05.59, Antalya 06.14, Ardahan 05.17, Artvin 05.20, Aydın 06.23, Balıkesir 06.19, Bartın 05.57, Batman 05.30, Bayburt 05.28, Bilecik 06.10, Bingöl 05.31, Bitlis 05.25, Bolu 06.02, Burdur 06.14, Bursa 06.13, Çanakkale 06.24, Çankırı 05.54, Çorum 05.49, Denizli 06.19, Diyarbakır 05.34, Düzce 06.03, Edirne 06.20, Elazığ 05.36, Erzincan 05.53, Erzurum 05.25, Eskişehir 06.08, Gaziantep 05.47, Giresun 05.34, Gümüşhane 05.31, Hakkari 05.20, Hatay 05.54, Iğdır 05.14, Isparta 06.13, İstanbul 06.12, İzmir 06.25, Kahramanmaraş 05.48, Karabük 05.57, Karaman 06.03, Kars 05.16, Kastamonu 05.52, Kayseri 05.51, Kilis 05.49, Kırıkkale 05.56, Kırklareli 06.17, Kırşehir 05.55, Kocaeli 06.08, Konya 06.05, Kütahya 06.11, Malatya 05.40, Manisa 06.23, Mardin 05.33, Mersin 05.59, Muğla 06.23, Muş 05.27, Nevşehir 05.54, Niğde 05.56, Ordu 05.36, Osmaniye 05.51, Rize 05.26, Sakarya 06.06, Samsun 05.42, Şanlıurfa 05.41, Siirt 05.27, Sinop 05.45, Şırnak 05.26, Sivas 05.42, Tekirdağ 06.18, Tokat 05.43, Trabzon 05.29, Tunceli 05.34, Uşak 06.15, Van 05.20, Yalova 06.11, Yozgat 05.51, Zonguldak 05.59.