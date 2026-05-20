Bayram öncesi hal, otogar ve marketlerde fiyat denetimi

Toptancı halindeki denetimde ekipler, ürün künyelerini, meyve-sebze alış-satış fiyatlarını ve bu ürünlerde haksız fiyatlandırma olup olmadığını kontrol etti. Bu kapsamda esnaftan alınan künye numaraları, Bakanlığın Hal Kayıt Sistemi mobil uygulamasına girilerek fiyat karşılaştırması yapıldı.

Çankaya ilçesinde bir markette yapılan denetimde de ekipler, özellikle bayramda tüketimi artan çikolata ve şekerleme ürünlerinin fiyat ve etiketlerini inceledi.

Ekipler, temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin bulunduğu rafları da kontrol ederek, etiket-kasa fiyatı uyumu ile haksız fiyat denetimi kapsamında ürünlerin alış ve satış tutarlarına baktı.

Öte yandan, denetimlerde mevzuata aykırılık tespit edilmesi durumunda, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından gerekli idari yaptırım uygulanacak.