Bayram sabahı kan donduran vahşet! 3 yaşındaki oğlunu önce boğup sonra uzuvlarını kesmiş
29.05.2026 09:27
Son Güncelleme: 29.05.2026 10:13
Hatay'da uyuşturucu madde etkisinde olan baba, bayram sabahı 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü. Şüphelinin, oğlunu öldürdükten sonra da uzuvlarını kestiği iddia edildi.
Hatay'da Kurban Bayramı'nın ilk günü vahşet yaşandı.
Yayladağı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde madde bağımlısı olduğu iddia edilen Muhammet Emin T., boşanma aşamasındaki eşi evi terk ettikten sonra 3 yaşındaki oğlu Poyraz ile birlikte yaşamaya başladı.
Bayram sabahı bilinmeyen nedenden dolayı oğlunu boğarak öldüren Muhammet Emin T.'nin küçük Poyraz'ın uzuvlarını da kestiği iddia edildi.
“TORUNUM NEREDE” DEDİ, VAHŞET ORTAYA ÇIKTI
Şüpheli, olayın ardından Köşrelik Mahallesi'ndeki babasının yanına gitti.
Madde bağımlısı olduğu öne sürülen oğlunun hareketlerinden şüphelenen baba, torununun nerede olduğunu sorduğunda yanıt alamayınca Yayladağı İlçe Emniyet Amirliği'ne bildirdi.
ŞÜPHELİ BABA TUTUKLANDI
Polis ekipleri, Poyraz'ın cansız bedenini bulduktan sonra Muhammet Emin T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Şüpheli baba, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Eşiyle boşanma aşamasında olan anne Cansu T., İstanbul'a gittiği esnada oğlunun ölüm haberini alınca geri döndü.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Otopsi işlemlerinin ardından 3 yaşındaki Poyraz'ın cenazesi, Antakya ilçesi Güldüren Mahallesi Mezarlığına defnedildi.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE VEDA
Evladının cenazesinde gözyaşlarına boğulan anne Tortuk, gözyaşları içerisinde evladını defnetti.