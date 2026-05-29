Bayram sabahı kan donduran vahşet! 3 yaşındaki oğlunu önce boğup sonra uzuvlarını kesmiş

29.05.2026 09:27

Son Güncelleme: 29.05.2026 10:13

İHA, DHA

Google'da NTV'yi tercih et

Hatay'da uyuşturucu madde etkisinde olan baba, bayram sabahı 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü. Şüphelinin, oğlunu öldürdükten sonra da uzuvlarını kestiği iddia edildi.

Bayram sabahı kan donduran vahşet! 3 yaşındaki oğlunu önce boğup sonra uzuvlarını kesmiş
DHA

Hatay'da Kurban Bayramı'nın ilk günü vahşet yaşandı.

 

Yayladağı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde madde bağımlısı olduğu iddia edilen Muhammet Emin T., boşanma aşamasındaki eşi evi terk ettikten sonra 3 yaşındaki oğlu Poyraz ile birlikte yaşamaya başladı.

 

Bayram sabahı bilinmeyen nedenden dolayı oğlunu boğarak öldüren Muhammet Emin T.'nin küçük Poyraz'ın uzuvlarını da kestiği iddia edildi.

“TORUNUM NEREDE” DEDİ, VAHŞET ORTAYA ÇIKTI 1
IHA

“TORUNUM NEREDE” DEDİ, VAHŞET ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli, olayın ardından Köşrelik Mahallesi'ndeki babasının yanına gitti. 

 

Madde bağımlısı olduğu öne sürülen oğlunun hareketlerinden şüphelenen baba, torununun nerede olduğunu sorduğunda yanıt alamayınca Yayladağı İlçe Emniyet Amirliği'ne bildirdi.

ŞÜPHELİ BABA TUTUKLANDI 2
IHA

ŞÜPHELİ BABA TUTUKLANDI

Polis ekipleri, Poyraz'ın cansız bedenini bulduktan sonra Muhammet Emin T.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

 

Şüpheli baba, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

 

Eşiyle boşanma aşamasında olan anne Cansu T., İstanbul'a gittiği esnada oğlunun ölüm haberini alınca geri döndü.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 3
IHA

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Otopsi işlemlerinin ardından 3 yaşındaki Poyraz'ın cenazesi, Antakya ilçesi Güldüren Mahallesi Mezarlığına defnedildi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE VEDA 4
IHA

GÖZYAŞLARI İÇİNDE VEDA

Evladının cenazesinde gözyaşlarına boğulan anne Tortuk, gözyaşları içerisinde evladını defnetti.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram