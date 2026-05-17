Bayram tatili ne zaman başlıyor? 9 günlük Kurban Bayramı tatili için geri sayım
17.05.2026 09:06
2026 yılı Kurban Bayramı için geri sayım devam ederken, milyonlarca vatandaşın gözü tatil takvimine çevrildi. Kabine toplantısının ardından kamu çalışanları için müjde verilmiş ve bayram tatili hafta sonuyla birleştirilerek 9 güne çıkarılmıştı. Havaların ısınmasıyla birlikte memleket ziyareti veya kıyı bölgelerinde tatil planı yapanlar, "9 günlük bayram tatili ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor.
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU
Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası tatilin 9 gün olacağını duyurdu.
Erdoğan, “Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Böylece pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz” dedi.
9 GÜNLÜK TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Tatilin 9 güne çıkması ve hükümetin pazartesi ve salı günlerini 1,5 gün idari izin yapmasının ardından tatil planı şu şekilde işleyecek:
23-24 Mayıs (Cumartesi-Pazar): Hafta sonu tatili.
25 Mayıs Pazartesi: İdari izin.
26 Mayıs Salı (Arife): İdari izinle yarım gün tam güne tamamlanacak.
27-30 Mayıs (Çarşamba-Cumartesi): Kurban Bayramı günleri.
31 Mayıs Pazar: Tatilin son günü.
Bu durumda tatil, 22 Mayıs Cuma akşamı mesai bitimiyle başlayacak ve 31 Mayıs akşamına kadar kesintisiz devam edecek.