Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den gün gün Kurban Bayramı için hava durumu tahmini

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bayram süresince yurtta beklenen hava durumuna ilişkin tahminlerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde hafta sonu ve gelecek hafta pazartesi günü parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanağın görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının güney, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyredeceği öngörülüyor.

Bayram süresince, Türkiye genelinde parçalı çok bulutlu bir hava ile büyük bölümünde aralıklı ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, güney ve batı kesimlerde ise yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.