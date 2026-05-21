Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Arefe günü ve bayramda köprü, otoyollar ve toplu taşıma bedava mı olacak?
21.05.2026 15:30
Kurban Bayramı tatilini memleketinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen milyonlarca vatandaş kısa zaman sonra yollara düşmeye başlayacak. Farklı şehirlere seyahat edecek olan sürücülerin ve şehir içinde kalacak vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında ise bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz olup olmayacağı yer alıyor.
Bayram tatilini İstanbul'da geçirecek veya şehir dışına çıkacak olan vatandaşlar, bayramda köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Milyonlarca kişi, 2026 Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkartılmasıyla birlikte hafta sonundan saatlerinden itibaren seyahat etmek için köprü ve otoyolları kullanmaya başlayacak. Peki, arefe günü ve bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi olacak?
BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?
Kurban Bayramı tatilinin başlamasına kısa bir zaman kala kamuya ait olan köprü, otoyol ve toplu ulaşım ücretsiz oldu.
26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00:00'dan başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24:00'a kadar yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz oldu.
ÜCRETLİ GÜZERGAHLAR
Yap-işlet-devret projeleri, ücretsiz geçiş uygulamasıyla ilgili resmi bir karar alındığı taktirde geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine hariç tutulacak.
Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dâhil),
Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu (İzmir Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dâhil),
Avrasya Tüneli
Osmangazi Köprüsü
Yavuz Selim Köprüsü gibi güzergahlardan bayram boyunca ücret alınacak.
BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
27 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 00:00'dan başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24:00'a kadar Başkentray, Marmaray, İZBANK, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanılacak.